SAÚDE

5 dicas para evitar que seu filho sofra com prisão de ventre

O cuidado com a alimentação e hábitos saudáveis são fundamentais para evitar a prisão de ventre na infância

A constipação intestinal, também chamada de prisão de ventre, é um incômodo frequente entre crianças, especialmente nos primeiros anos de vida, quando o organismo está se adaptando a novos hábitos alimentares e comportamentais. Embora possa parecer um problema simples, costuma gerar dor, ansiedade e até resistência da criança em ir ao banheiro, o que tende a agravar o quadro com o passar do tempo. >

De acordo com a Dra. Karinna Faro, pediatra e professora do curso de Medicina da Unic Beira Rio, os fatores que levam à constipação infantil são diversos e frequentemente associados a mudanças na alimentação, à baixa ingestão de líquidos e até a aspectos emocionais. >

Sintomas da constipação intestinal em crianças

Complicações causadas pela constipação intestinal

Se não identificada e tratada, a constipação intestinal pode afetar a saúde das crianças de outras maneiras. “A constipação persistente pode levar a complicações como fissuras anais, incontinência fecal e até infecções urinárias, já que o intestino muito cheio pode pressionar a bexiga. A uretra, que é o canal por onde sai a urina, fica muito próxima ao orifício anal, podendo acontecer uma translocação bacteriana, ao levar bactérias do intestino para as vias urinárias”, alerta a Dra. Karinna Faro. >

Prevenção e tratamento da constipação intestinal

1. Alimentação rica em fibras

A alimentação rica em fibras deve ser com baixa ingesta de carboidratos e açúcares. As fibras ajudam a regular o trânsito intestinal, tornando as fezes mais macias e fáceis de evacuar, enquanto uma dieta equilibrada fornece os nutrientes necessários para um bom funcionamento do sistema digestivo. >