VIOLÊNCIA

Pais relatam insegurança após tiroteios na Federação: 'Medo de bala perdida na escola'

Colégio particular solicitou apoio da PM e reforço da segurança no bairro

Maysa Polcri

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 18:45

Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

O comunicado enviado aos pais e mães de alunos de um colégio particular de Salvador repercutiu entre os responsáveis pelas crianças nesta quarta-feira (6). A nota, compartilhada após uma sucessão de tiroteios ser registrada no Engenho Velho da Federação, fala sobre a necessidade de reforço policial frente à violência. Mães de estudantes relatam medo em deixar os filhos na região diante da insegurança. >

Um suspeito de envolvimento com tráfico de drogas foi morto durante uma troca de tiros na tarde de terça-feira (5), no Engenho Velho da Federação. O confronto, segundo a polícia, aconteceu na localidade conhecida como Forno. Horas depois, durante a noite, a escola Gurilândia, localizada na avenida Cardeal da Silva, emitiu um comunicado aos pais de alunos. A instituição afirma que solicitou reforço de segurança e confirmou a continuidade das atividades. >

"Nossa rotina segue normalmente, com todas as atividades pedagógicas acontecendo com tranquilidade e cuidado. Reforçamos que nenhuma ocorrência impactou diretamente a escola ou comprometeu a segurança de nossos alunos. Como medida preventiva, acionamos prontamente a 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), solicitando apoio e presença no entorno da escola", disse. >

Ao receber o comunicado, a mãe de uma aluna de 8 anos conversou com outros responsáveis por estudantes em um grupo de mensagem. "Inicialmente eu achei que se tratava de um assalto. Foi quando outras mães disseram que tinha acontecido um tiroteio. Algumas relataram, inclusive, o medo de bala perdida dentro da escola", conta a mãe, que prefere não se identificar. No dia seguinte, mais um episódio de violência foi registrado nas proximidades do colégio. >

Comunicado foi enviado aos pais após pedido de apoio 1 de 4

Policiais cumpriam mandados durante a operação batizada de 'Última Rota', na rua Souza Uzel, quando mais um confronto teve início. Houve troca de tiros e um suspeito foi baleado. O homem foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), de acordo com a polícia, mas não resistiu. O novo episódio de tensão aumentou o receio de mães de alunos que estudam na localidade. O Engenho Velho da Federação, assim como diversos bairros da capital, tem sido palco de confronto entre facções criminosas. >

"Acredito que a escola teve uma postura sensata em mandar o comunicado. Esse problema [violência] ocorre no Brasil inteiro", disse outra mãe de aluno, que prefere não se identificar para não expor a criança. "Tenho medo de bala perdida e de estar entrando e saindo da escola. Mas, lá dentro, as crianças estão seguras, eu espero", completa. A Gurilândia, escola que enviou o comunicado aos pais, não se manifestou oficialmente ao ser procurada pela reportagem. >

Entre os receios dos pais de alunos estão risco de bala perdida, invasão e violência enquanto esperam os filhos entrarem e saírem dos colégios da região. "Quando vemos notícias assim, já pensamos nos piores cenários possíveis. Imagina que uma pessoa em fuga invade a escola e faz reféns? Não é incomum isso acontecer em outros bairros", pondera outra mãe. A escola particular localizada na Federação não é a única em alerta por conta de tiroteios. É o que confirma Wilson Abdon, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia (Sinepe). >

"Infelizmente, a segurança está comprometida em toda a Bahia e, especificamente, em Salvador. As escolas procuram orientar as famílias a não esperarem nos carros e chegarem apenas no momento de buscar os filhos. Algumas realizam reforços de segurança particular", afirma. Segundo ele, os estabelecimentos fazem o que podem para garantir a segurança dentro das instituições de ensino. >

"As escolas são ambientes seguros e responsáveis. Mas lamentamos muito a violência que acontece ao redor de todas as escolas. Isso gera um ambiente ruim para os alunos e de insegurança para as famílias", completa o presidente. A reportagem questionou a Secretaria Municipal de Educação (Smed) e a Secretaria de Educação do Estado (SEC) sobre o número de estudantes afetados por suspensão de aulas em contexto de insegurança por casos de violência armada em Salvador ao longo deste ano, mas não obteve retorno até esta publicação. >

Em julho deste ano, cerca de 140 alunos ficaram sem aulas no Engenho Velho da Federação após a troca de tiros entre dois integrantes do Bonde do Maluco (BDM) e policiais militares que parou a região do Parque São Braz na manhã da última quinta-feira (24). Na ocisão, policiais militares entraram em confronto com suspeitos durante a Operação Dominus Areae. Dois homens morreram e outras duas pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Homicídios Múltiplos.>