Depois de matar Abel, Jacques importuna 3 mulheres e 1 criança em 'Dona de Mim'

Personagem de Marcello Novaes vai mostrar sua maldade nua e crua na novela das 7

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 19:59

Jacques levará rasteira de aliado
Jacques levará rasteira de aliado Crédito: Reprodução / TV Globo

morte de Abel (Tony Ramos) marcará apenas o início da ascensão de Jaques (Marcello Novaes) como o grande vilão de "Dona de Mim", novela das 19h da TV Globo. Após provocar a morte do patriarca da família Boaz, Jaques aproveitará o momento de vulnerabilidade para se instalar de vez na mansão, comprando a parte que pertencia ao cunhado e livrando os demais moradores das dívidas deixadas por ele. Com isso, ele passa a exercer controle absoluto sobre a casa e ainda importunar as mulheres e criança que vive nela.

Mesmo desconfortáveis com a presença do novo morador, Sofia (Elis Cabral), Leo (Clara Moneke), Filipa (Cláudia Abreu) e Rosa (Suely Franco) se veem obrigadas a tolerar Jaques, que usa seu poder financeiro e psicológico para manipular cada uma de forma cruel.

Filipa é uma das primeiras a ser atingida. De forma sorrateira, Jaques se aproxima da ex-cunhada e a envolve em uma relação de dependência emocional e financeira. Em uma das cenas mais tensas, após socorrer Filipa em um bar e levá-la para casa sob o efeito de remédios, ele cogita violentá-la, mas é impedido por Nina (Flora Camolese), que o flagra a tempo.

Enquanto isso, Jaques arquiteta um plano para interditar judicialmente Rosa, tentando provar que a idosa está fora de si para assumir o controle total da Boaz. Ele chega ao ponto de instalar câmeras escondidas no quarto da mãe, na tentativa de registrar momentos de confusão mental que sirvam como evidência contra ela.

Mas é Leo quem se torna uma verdadeira ameaça ao novo chefe da casa. Ela descobre as câmeras instaladas ilegalmente e, ao confrontar Jaques, acaba sendo alvo de sua fúria. O vilão dará um jeito de afastá-la da mansão.

Já Sofia, sem o apoio da babá, se vê vulnerável diante do tio. Jaques não esconde o desprezo que sente pela menina e passa a destratá-la verbalmente. Quando ela reage, jogando suas roupas e guitarra na piscina em um ato de rebeldia, ele explode de raiva e ameaça colocá-la para fora da casa.

“Dona de Mim” é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h40.

As informações são divulgadas pelo Gshow e podem sofrer modificações em função da edição da novela. 

