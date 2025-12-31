Acesse sua conta
Quer um Ano Novo tranquilo? Confira 3 destinos para quem quer descansar no Réveillon

Explore roteiros tranquilos em Minas, São Paulo e Rio para uma virada de ano inesquecível

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 10:00

Conheça destinos que trocam o barulho dos fogos pela serenidade das montanhas e cidades históricas
Conheça destinos que trocam o barulho dos fogos pela serenidade das montanhas e cidades históricas Crédito: Alvesgaspar/Wikimedia Commons

Trocar a areia da praia pelo frescor das montanhas é uma tendência para quem busca descanso real. O fim de ano não precisa ser sinônimo de estresse ou de lugares superlotados em todo o país.

Existem vilas e cidades charmosas que permitem uma transição de ciclo muito mais leve e equilibrada.

1. Santo Antônio do Pinhal (SP)

Santo Antônio do Pinhal surge como uma opção estratégica a 170 quilômetros de São Paulo.

O município é perfeito para alternar caminhadas na mata com degustações em vinícolas e fazendas de azeite. Dessa forma, o visitante consegue aproveitar o melhor do clima de montanha com muito conforto.

Os turistas aproveitam o Pico do Agudo pela vista panorâmica e a fonte de Santo Antônio para momentos relaxantes.

Por ser uma cidade pequena, os deslocamentos entre os pontos turísticos são curtos e muito práticos. Você também pode explorar a Pedra do Baú e os diversos mirantes urbanos da região.

2. Ouro Preto (MG)

A histórica Ouro Preto encanta por sua arquitetura colonial preservada e reconhecida mundialmente pela Unesco.

Distante apenas 100 quilômetros de Belo Horizonte, o local é um verdadeiro museu a céu aberto. Passear por suas ladeiras permite contemplar o conjunto arquitetônico mais representativo do Brasil colonial.

Lá, a Igreja de São Francisco de Assis destaca-se pelas pinturas do Mestre Ataíde em seu teto.

Adicionalmente, o Museu da Inconfidência oferece um olhar detalhado sobre a história política e social do século 18. Outro ponto alto é a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, ricamente ornamentada pelo estilo barroco.

3. Visconde de Mauá (RJ)

Visconde de Mauá é o destino certo para quem não abre mão do contato direto com rios e matas.

Situada a 230 quilômetros do Rio de Janeiro, a região proporciona um clima serrano muito convidativo. O local atrai visitantes interessados em atividades esportivas e banhos de cachoeira em águas geladas.

A infraestrutura local conta com três vilas distintas que atendem a diferentes perfis de viajantes.

Mauá concentra os principais restaurantes, enquanto Maringá oferece música em espaços abertos durante a noite.

Se você busca sossego total, a vila de Maromba é o local que abriga o ambiente mais silencioso.

