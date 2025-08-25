Acesse sua conta
‘Dona de Mim’: Kami é estuprada por fã obcecado e planeja vingança

Saiba o que acontece a partir desta segunda-feira (25) em ‘Dona de Mim’

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:41

Parece que Rosane Svartman, autora de ‘Dona de Mim’, novela das 7, da TV Globo, decidiu voltar atrás e dar um novo rumo para a história de Kami (Giovanna Lancellotti). Se antes, a autora tinha dúvidas quanto ao peso de uma cena de violência sexual sendo exibida em um horário considerado cedo, a cena pode ir ao ar a partir desta segunda-feira (25).

