‘Dona de Mim’: Kami é estuprada por fã obcecado e planeja vingança

Saiba o que acontece a partir desta segunda-feira (25) em ‘Dona de Mim’

Felipe Sena

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:41

Kami deve passar por violência sexual Crédito: Reprodução | Globo

Parece que Rosane Svartman, autora de ‘Dona de Mim’, novela das 7, da TV Globo, decidiu voltar atrás e dar um novo rumo para a história de Kami (Giovanna Lancellotti). Se antes, a autora tinha dúvidas quanto ao peso de uma cena de violência sexual sendo exibida em um horário considerado cedo, a cena pode ir ao ar a partir desta segunda-feira (25).

Kami e Marlon em "Dona de Mim" 1 de 5

Antes do fatídico episódio, Kami dá o seu máximo para tentar se tornar influenciadora, e ganhará novos seguidores, porém, através das redes sociais, surge um homem de má índole.

O fã obcecado Ronaldo (Bernardo Schlegel) passará a importunar a influenciadora com mensagens inconvenientes e assediadoras com teor sexual. Kami o bloqueia, mas ele não desiste e criará outros perfis. O stalker chega a descobrir onde a jovem mora e começará a segui-la pelas ruas, registrando fotos e enviando-as para ela.

Ela chega a expor a situação para Marlon (Humberto Morais), que a acompanhará até a delegacia para que ela preste um depoimento oficial. No entanto, os policiais apenas recolhem a informação e não tomam nenhum tipo de atitude.

A cena de violência sexual deve ir ao no dia 19 de setembro. A mãe de Dedé (Lorenzo Reis) será demitida por causa dos cortes de funcionários de Jaques (Marcello Novaes), e por isso, sairá da fábrica furiosa.

Ao saber que Kami está sozinha, e portanto, vulnerável, o perseguidor a atacará, a estuprando. Em choque, Kami voltará para casa com sequelas físicas e mentais.