História de Kami grávida após estupro é cancelada em ‘Dona de Mim’; confira como serão próximos capítulos

Kami seria estuprada e iniciaria um processo de gravidez indesejada, trazendo novas discussões para a trama

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 19:00

‘Dona de Mim’ tem sido um dos maiores sucessos da TV Globo. Em junho deste ano, a trama teve a terceira maior média de audiência na década entre novelas das 19h da TV Globo. Com média de 20,9 pontos, o folhetim superou cinco novelas, dentre elas, ‘Salve-se Quem Puder' (2020), e deve passar por mudanças drásticas que podem surpreender o público.

Um dos enredos mais polêmicos que iria ao ar pode não mais ser exibido, jogando um banho de água na expectativa de especulações do público. A ideia da autora Rosane Svartman era que Kami (Giovanna Lancellotti) passasse por um dos piores momentos de sua vida ao ser estuprada por Ronaldo (Bernardo Schlegel), um stalker.

Dessa forma, a trama abriria espaço para discutir possibilidades como o aborto legal, a decisão de seguir com a gestação ou a enrega do o bebê para adoção. No entanto, segundo o portal LeoDias, após pesquisas de audiência realizadas pela Globo, a emissora avaliou o tema seria considerado pesado para a faixa das sete e decidiu evitar.