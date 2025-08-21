Acesse sua conta
História de Kami grávida após estupro é cancelada em ‘Dona de Mim’; confira como serão próximos capítulos

Kami seria estuprada e iniciaria um processo de gravidez indesejada, trazendo novas discussões para a trama

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 19:00

Kami terá nova histó
Kami terá nova histó Crédito: Reprodução | TV Globo

‘Dona de Mim’ tem sido um dos maiores sucessos da TV Globo. Em junho deste ano, a trama teve a terceira maior média de audiência na década entre novelas das 19h da TV Globo. Com média de 20,9 pontos, o folhetim superou cinco novelas, dentre elas, ‘Salve-se Quem Puder' (2020), e deve passar por mudanças drásticas que podem surpreender o público.

Crédito: Divulgação/TV Globo
Crédito: Reprodução
Leona e Kami terão fortes embates nos próximos capítulos de 'Dona de Mim' Crédito: Reprodução / Globo
Vanderson se choca ao descobrir morte de Ellen em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / TV Globo
Bebê salvo por Marlon em 'Dona de Mim' Crédito: Reprodução
Sofia (Elis Cabral) em Dona de Mim Crédito: Reprodução
Samuel (Juan Paiva) em Dona de Mim Crédito: Reprodução
Leo e Marlon agarradinhos em 'Dona de Mim' Crédito: Reprodução
Um dos enredos mais polêmicos que iria ao ar pode não mais ser exibido, jogando um banho de água na expectativa de especulações do público. A ideia da autora Rosane Svartman era que Kami (Giovanna Lancellotti) passasse por um dos piores momentos de sua vida ao ser estuprada por Ronaldo (Bernardo Schlegel), um stalker.

Dessa forma, a trama abriria espaço para discutir possibilidades como o aborto legal, a decisão de seguir com a gestação ou a enrega do o bebê para adoção. No entanto, segundo o portal LeoDias, após pesquisas de audiência realizadas pela Globo, a emissora avaliou o tema seria considerado pesado para a faixa das sete e decidiu evitar.

Vale lembrar que cenas de estupro já foram exibidas pela TV Globo, como em ‘Verdades Secretas’, quando Larissa (Grazi Massafera) é estuprada por moradores em situação de rua, no entanto, a trama era exibida após as 22h. Com o cancelamento desse caminho, a autora precisou redirecionar o núcleo de Kami para outro contexto, mantendo a linha dramática da história.

