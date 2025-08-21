História de Kami grávida após estupro é cancelada em ‘Dona de Mim’; confira como serão próximos capítulos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 19:00
‘Dona de Mim’ tem sido um dos maiores sucessos da TV Globo. Em junho deste ano, a trama teve a terceira maior média de audiência na década entre novelas das 19h da TV Globo. Com média de 20,9 pontos, o folhetim superou cinco novelas, dentre elas, ‘Salve-se Quem Puder' (2020), e deve passar por mudanças drásticas que podem surpreender o público.
Dona de Mim
Um dos enredos mais polêmicos que iria ao ar pode não mais ser exibido, jogando um banho de água na expectativa de especulações do público. A ideia da autora Rosane Svartman era que Kami (Giovanna Lancellotti) passasse por um dos piores momentos de sua vida ao ser estuprada por Ronaldo (Bernardo Schlegel), um stalker.
Dessa forma, a trama abriria espaço para discutir possibilidades como o aborto legal, a decisão de seguir com a gestação ou a enrega do o bebê para adoção. No entanto, segundo o portal LeoDias, após pesquisas de audiência realizadas pela Globo, a emissora avaliou o tema seria considerado pesado para a faixa das sete e decidiu evitar.
Vale lembrar que cenas de estupro já foram exibidas pela TV Globo, como em ‘Verdades Secretas’, quando Larissa (Grazi Massafera) é estuprada por moradores em situação de rua, no entanto, a trama era exibida após as 22h. Com o cancelamento desse caminho, a autora precisou redirecionar o núcleo de Kami para outro contexto, mantendo a linha dramática da história.