Ryan recebe notícia que mudará sua vida em 'Dona Mim'

Personagem viverá um grande alívio na novela das 7 da TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 19:03

Ryan (LYNNON) se tornará um homem livre em
Ryan (LYNNON) se tornará um homem livre em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Liberdade cantou! Ryan (L7nnon) vai receber uma notícia que vai mudar sua vida completamente em "Dona de Mim". O jovem finalmente terá sua liberdade decretada na novela das 7 da TV Globo. O seu advogado Yuri (Jean Paulo Campos) chegará de surpresa no salão em que trabalha e anunciará que, a partir daquele momento, ele estará completamente livre.

O momento será marcado por muito emoção. O poeta se surpreenderá ao ver Yuri fora do horário habitual e, com o coração acelerado, perguntará se a visita era motivo de preocupação ou de alívio. Será aí que boa notícia virá. As informações são do site Notícias da TV.

O jurista reforçará que o melhor lugar para ele é ao lado das pessoas que sempre acreditaram em sua inocência e nunca o abandonaram e apoiará o seu cliente nesse momento. 

A novidade deixará Ryan abalado e ele ficará inseguro sobre como será recomeçar a vida fora das grades. "Será que vai ter lugar pra mim lá do lado de fora?", refletirá o personagem. Yuri, em tom firme e acolhedor, dirá que o poeta sempre terá espaço junto da família e dos amigos. A cenas previstas para irem ao ar no capítulo desta terça (2).

O advogado, então, o convidará para dar o próximo passo e deixar a prisão definitivamente. O personagem de L7nnon aceitará o chamado e sairá do local pronto para escrever um novo capítulo de sua trajetória.

Recepção calorosa 

Ryan chegará à casa de Leo (Clara Moneke) e será recebido de braços abertos pela amiga e por Yara (Cyda Moreno). O trio celebrará a liberdade do rapaz como  uma conquista de todos. "Chegou nosso convidado de honra!", anunciará Leo. Ryan ficará emocionado com a recepção calorosa e agradecerá o carinho de todos.

"Bem-vindo ao primeiro dia do resto da sua vida, meu amigo", completará a mocinha.

“Dona de Mim” é exibida de segunda a sábado a partir das 19h40.

