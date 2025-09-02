Acesse sua conta
5 dicas para melhorar o foco nos estudos para o Enem

Um ambiente limpo, iluminado e livre de interferências aumenta significativamente a produtividade e a retenção de conteúdo

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 08:30

O cuidado com o ambiente pode ajudar a melhor o foco nos estudos (Imagem: David Gyung | Shutterstock)
O cuidado com o ambiente pode ajudar a melhor o foco nos estudos Crédito: Imagem: David Gyung | Shutterstock

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) exige mais do que horas em frente aos livros ou simulados resolvidos. O desempenho depende também de disciplina diária, organização da rotina e escolhas inteligentes sobre onde e como estudar.

Além de revisar conteúdos e praticar exercícios, a organização do ambiente onde se estuda pode fazer toda a diferença para manter o foco e reduzir distrações, como alerta a psicóloga Elaine Franciny Santos Jardim, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera.

“Um espaço desorganizado ou com muito estímulo sensorial, como barulhos, impacta diretamente a concentração. O cérebro tende a se dispersar quando há muitos estímulos competindo pela atenção. Por isso, estudar em um ambiente limpo, iluminado e livre de interferências aumenta significativamente a produtividade e a retenção de conteúdo”, explica a especialista.

É importante escolher um local silencioso para estudar (Imagem: TZIDO SUN | Shutterstock)
É importante escolher um local silencioso para estudar Crédito: Imagem: TZIDO SUN | Shutterstock

Aumentando o foco para os estudos

Entre as principais recomendações da Elaine Franciny Santos para ampliar o foco durante os estudos para o Enem, estão:

  • Escolher um local fixo para os estudos, de preferência silencioso e bem iluminado;
  • Eliminar distrações, como celular, televisão ou objetos que não estejam relacionados ao aprendizado;
  • Estabelecer horários regulares para manter uma rotina equilibrada;
  • Fazer pausas programadas, que ajudam a evitar a fadiga mental e melhoram o desempenho;
  • Incluir momentos de descanso e lazer, fundamentais para a saúde emocional e a motivação.

Segundo a docente, a preparação para o Enem vai além do conteúdo aprendido ao longo do ano. “A forma como o estudante organiza seu tempo e seu espaço influencia diretamente o resultado. Cuidar do ambiente e da mente é parte essencial da jornada de preparação”, reforça Elaine Franciny Santos Jardim.

