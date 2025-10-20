Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De pulso ou de braço? O que saber antes de comprar um medidor de pressão

Cardiologista explica por que o acompanhamento em casa é essencial e quais aparelhos são mais seguros para uso doméstico.

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 06:00

O cuidado com a alimentação também é decisivo no controle da pressão alta (Imagem: Victor Mulero | Shutterstock)
O cuidado com a alimentação também é decisivo no controle da pressão alta Crédito: Imagem: Victor Mulero | Shutterstock

A hipertensão arterial é uma das doenças crônicas mais comuns no Brasil e, muitas vezes, passa despercebida. Justamente por isso, é conhecida como a “assassina silenciosa”. Medir a pressão em casa é uma prática que pode fazer diferença na prevenção de complicações graves como infarto, derrame e insuficiência renal.

“As pessoas que têm pressão alta não sabem e não sentem que têm a doença. Não existe uma relação clara entre a doença e sintomas. Algumas vezes pode acontecer, mas essa relação não é clara e ela não é linear”, explica o cardiologista Marcos Barojas, do Hospital Mater Dei Salvador e diretor de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC-BA).

O hábito de acompanhar os níveis de pressão fora do consultório ajuda a identificar variações que, em muitas situações, passam despercebidas nas consultas de rotina. Por isso, em alguns casos, é importante ter sempre por perto um medidor de pressão. Descubra o que você deve saber antes de adquirir um.

Idosos precisam medir pressão arterial

Idosos precisam medir pressão arterial por Shutterstock
Idosos precisam medir pressão arterial por Shutterstock
Idosos precisam medir pressão arterial por Shutterstock
Idosos precisam medir pressão arterial por Shutterstock
1 de 4
Idosos precisam medir pressão arterial por Shutterstock

O que observar antes de comprar o medidor?

A primeira dica é verificar se o equipamento tem certificação da Sociedade de Cardiologia do país de origem. “Há muitos aparelhos no mercado com preço acessível, mas de qualidade duvidosa”, alerta.

O cardiologista recomenda marcas validadas e com histórico de publicações científicas, além de preferir modelos de braço, não de pulso. “Os de pulso apresentam maior variação e tendem a errar mais”, afirma.

Outros pontos importantes incluem:

Braçadeira adequada ao tamanho do braço;

Visor claro e de fácil leitura;

Preferência por modelos recarregáveis, que evitam gasto com pilhas;

Manual que indique que o aparelho faz autocalibração;

Estrutura robusta, já que o uso frequente exige durabilidade.

Durante a medição, o paciente deve estar sentado, relaxado, com o braço apoiado, sem ter ingerido café ou fumado nas últimas horas. “Não adianta medir com o zap aberto ou o Instagram ligado”, brinca o médico. “É preciso estar tranquilo e em repouso, com a bexiga vazia e as pernas descruzadas.”

Leia mais

Imagem - Afinal, pressão arterial em 12x8 é ou não é pressão alta? Entenda de uma vez por todas

Afinal, pressão arterial em 12x8 é ou não é pressão alta? Entenda de uma vez por todas

Imagem - Nova classificação: saiba se sua pressão agora é pré-hipertensão

Nova classificação: saiba se sua pressão agora é pré-hipertensão

Imagem - 12 por 8 é ruim? Entenda por que a pré-hipertensão arterial foi redefinida

12 por 8 é ruim? Entenda por que a pré-hipertensão arterial foi redefinida

Quais tipos são mais confiáveis para uso doméstico?

“Os aparelhos automáticos são os mais recomendados, porque já têm uma qualidade muito elevada e dispensam o uso de estetoscópio”, destaca Barojas. Os modelos de braço automático, devidamente validados por órgãos de cardiologia, são os mais indicados.

Ele alerta que o método da medição é tão importante quanto o tipo de aparelho. “Postura, repouso prévio e técnica correta são fundamentais. Caso contrário, o valor obtido pode não refletir a realidade e levar a decisões erradas sobre o tratamento.”

Em quais casos o cardiologista recomenda ter um aparelho em casa?

O uso de medidores domésticos é indicado em situações específicas. “Recomendamos quando há suspeita de pressão alta, especialmente quando o paciente pode ter o chamado ‘efeito do jaleco branco’, ou seja, a pressão sobe no consultório mas é normal em casa — ou o contrário, quando ela está normal no consultório e elevada no ambiente doméstico”, explica Barojas.

Ele acrescenta que o aparelho também é útil para pessoas em ajuste de tratamento, com grande variação de valores de pressão ou com hipertensão resistente. “Além disso, o registro ajuda o médico a correlacionar sintomas como dor de cabeça, mal-estar ou tontura aos níveis de pressão, promovendo um autoconhecimento maior sobre a doença.”

Por que medir a pressão em casa é tão importante?

De acordo com o especialista, a medição regular é uma forma eficaz de prevenir complicações graves. “A hipertensão é uma doença de fácil diagnóstico, mas de controle difícil. Por isso, o monitoramento domiciliar empodera o paciente e melhora o manejo clínico”, diz.

Mais recentes

Imagem - Mais Gre-Nal do que BaVi e muito chimarrão: conheça a cidade mais gaúcha da Bahia

Mais Gre-Nal do que BaVi e muito chimarrão: conheça a cidade mais gaúcha da Bahia
Imagem - No rosto, na voz e na alma: fãs de ontem e de hoje celebram o retorno do Fantasmão

No rosto, na voz e na alma: fãs de ontem e de hoje celebram o retorno do Fantasmão
Imagem - Foi por pouco: STJ quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista

Foi por pouco: STJ quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista

MAIS LIDAS

Imagem - Festa, bebida e suruba na cela: policial que fez sexo com 5 presos pode ser expulso da corporação
01

Festa, bebida e suruba na cela: policial que fez sexo com 5 presos pode ser expulso da corporação

Imagem - Policial mata outro em briga dentro de carro: 'Tá maluco? Sou eu, Santiago'
02

Policial mata outro em briga dentro de carro: 'Tá maluco? Sou eu, Santiago'

Imagem - Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela
03

Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil