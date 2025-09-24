SAÚDE

12 por 8 é ruim? Entenda por que a pré-hipertensão arterial foi redefinida

Nova diretriz brasileira agora considera normais apenas indicadores abaixo de 12 por 8

Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14:00

A hipertensão é uma doença crônica que precisa de cuidados Crédito: Chokniti-Studio | Shutterstock

A mais recente Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial trouxe uma mudança que pode transformar a forma como os brasileiros cuidam da pressão. O que antes era chamado de 'pré-hipertensão' foi redefinido para a partir de 12 por 8, ampliando o grupo de pessoas que precisam de atenção e acompanhamento médico. A notícia, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia — Regional Bahia (SBN-BA), deve ser vista como positiva, pois significa que passa a ser possível identificar riscos mais cedo e adotar medidas simples que possam evitar complicações no futuro.

“A hipertensão é um dos principais fatores de risco para doenças renais e cardiovasculares, então, o quanto antes for diagnosticada e tratada, menores os danos", afirma a presidente da SBN-BA, a nefrologista Ana Flávia Moura. "Quando detectamos alterações de pressão em estágios iniciais, temos a oportunidade de agir antes que a hipertensão se instale de fato", complementa.

Assim, por meio do diagnóstico precoce, pessoas que antes passariam despercebidas, agora, serão orientadas a cuidar da saúde desde cedo. Isso vai permitir a elas ter uma maior qualidade de vida, já que, em alguns casos, com pequenas mudanças de hábitos, é possível controlar a pressão sem necessariamente recorrer a medicamentos. “É importante destacar que não se trata de rotular mais pessoas como doentes, e sim de trazer a prevenção para o centro da atenção em saúde”, reforça a presidente da SBN-BA. “A mudança representa uma oportunidade de educar, cuidar e evitar complicações graves no futuro.”

O que fazer na prática?

A SBN-BA orienta que a população:

1. Meça a pressão regularmente, mesmo não sendo hipertenso;

2. Aposte em hábitos simples, como reduzir o consumo de sal, incluir caminhadas na rotina e manter um peso adequado;