SAÚDE

Hipertensão: qual chá é o melhor para ajudar no controle da pressão?

A nutricionista Dani Borges aponta um chá que auxilia no controle da hipertensão, condição que afeta mais de 50 milhões de brasileiros

Conforme relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), os brasileiros sofrem mais com a pressão alta do que a maioria da população mundial. Enquanto a média global da doença é de 33% entre adultos com 30 a 79 anos, no Brasil, o índice alcança os 45% da população, isto é, 50,7 milhões de pessoas.>