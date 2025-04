SAÚDE

Entenda por que a hipertensão pode afetar seus rins

são os grandes responsáveis pelo equilíbrio do organismo e controlam pressão arterial

O coração até bombeia o sangue, mas é o rim quem dá as ordens quando o assunto é pressão arterial. E, se ele falha, o resto do corpo sente. A hipertensão arterial, quando negligenciada, pode causar danos irreversíveis aos rins e levar à necessidade de diálise. >

Ana Flávia explica que, ao contrário do que muita gente imagina, é o rim quem regula a pressão arterial. “O coração bombeia, mas quem regula a pressão arterial, controlando sua elevação ou redução, são os rins. Ele faz isso por meio do controle do sódio e do volume de líquidos no corpo. Se o rim não está funcionando bem, esse sistema entra em colapso. O fato é que a hipertensão arterial pode ser causa ou consequência da doença renal crônica”, ressalta.>