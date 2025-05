NORDESTE BAIANO

Corpo é encontrado em açude após família rastrear celular de homem na Bahia

Caso foi registrado em Valente

O corpo de um homem, de 36 anos, foi encontrado em uma região do Açude Municipal de Valente, no Nordeste baiano. A vítima foi localizada no último sábado (17). Ele foi encontrado depois que a família decidiu rastrear o seu celular.>