BALA PERDIDA

Mulher é baleada enquanto estendia pano de prato no varal em Salvador

A vítima tem 47 anos e foi socorrida para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho (HGESF)

Uma mulher de 47 anos foi baleada dentro de casa, no bairro de Fazenda Grande do Retiro. O caso aconteceu no domingo (18) e a vítima, que não teve o nome revelado pela polícia, estava estendendo um pano de prato no varal quando foi alvo da bala perdida, apontam informações da TV Bahia. >