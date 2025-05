ALERTA

Com mais de 360 denúncias na Bahia, OAB lança campanha contra golpe do falso advogado

Estado é o quarto do país com mais denúncias do tipo desde 2023; veja como identificar o profissional

Tharsila Prates

Publicado em 19 de maio de 2025 às 23:03

Anúncio da campanha da Ordem Crédito: Reprodução

A Bahia é o quarto estado do país em número de denúncias do chamado golpe do falso advogado. Criminosos se passam por advogados para aplicar golpes financeiros. Desde 2023, foram registrados 367 denúncias, atrás apenas de São Paulo, com 1,6 mil; Minas Gerais, com 516; e Acre, com 395 denúncias. Os levantamentos foram atualizados pelas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em todo o país.>

Para alertar a população, a Ordem lançou uma campanha nacional no início deste mês que busca, entre outras coisas, disponibilizar ferramentas práticas, como a plataforma digital ConfirmADV — um site que permite verificar a identidade de advogados de forma rápida e segura.>

A campanha, conduzida pelo Conselho Federal da OAB em parceria com as 27 seccionais, alerta para os principais formatos do golpe, que envolve, principalmente, abordagens por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais. Usando indevidamente nomes, fotos e até mesmo informações extraídas de processos judiciais, os golpistas tentam convencer vítimas a realizar pagamentos via Pix com a justificativa de liberação de valores judiciais.>

Com o ConfirmADV, qualquer pessoa poderá confirmar a identidade de um advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, garantindo que o contato seja, de fato, com o profissional contratado. A ferramenta é integrada ao Cadastro Nacional dos Advogados (CNA).>

“A OAB atua em todo o território nacional para proteger a advocacia e a sociedade. Nosso compromisso é garantir que as pessoas tenham acesso à informação correta e saibam como reagir diante de tentativas de golpe. Prevenção é uma responsabilidade coletiva”, afirma o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti.>

Na Bahia, um exemplo do novo golpe foi aplicado utilizando um processo de pensão alimentícia em aberto. Uma determinada pessoa estava com a pesão alimentícia em atraso e o falso advogado entrou em contato, pedindo que depositasse um valor. Se não realizasse o depósito de imediato, ele ia ser preso (segundo o golpista). A pessoa caiu no golpe, informou a OAB-BA.

>