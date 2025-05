ÚLTIMOS DIAS

Receita Federal alerta para prazo final de entrega da Declaração do Imposto de Renda

Para facilitar o preenchimento, o órgão oferece a declaração pré-preenchida

A Receita Federal reforçou nesta segunda-feira (19) o alerta aos contribuintes sobre o prazo final - às 23h59min59s do dia 30 de maio - para a entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025, referente ao ano-calendário 2024. Até agora, cerca de 25 milhões de declarações foram enviadas. A expectativa da Receita é receber, ao todo, 46,2 milhões de declarações até o final deste mês. >

Além dos grupos legalmente prioritários — como idosos, pessoas com deficiência, portadores de moléstia grave e professores — também têm preferência na restituição os contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e/ou indicarem chave Pix com CPF. O primeiro lote será pago em 30 de maio, seguido por outros quatro lotes até o fim de setembro.>

A Receita Federal cobra multa de quem está obrigado a entregar a declaração e não o fizer até o fim do prazo. O valor da multa é de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, sobre o valor do imposto de renda devido, ainda que integralmente pago, limitado a 20% do valor do imposto de renda. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, e será aplicado ainda que não resulte imposto devido.>