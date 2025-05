CINEMA

Mostra em Salvador celebra trajetória de Helena Ignez com filmes e debates gratuitos

Com mais de 65 anos de carreira, atriz e diretora estrelou clássicos do cinema brasileiro nos anos 60

Yan Inácio

Publicado em 19 de maio de 2025 às 20:01

Ney Matogrosso e Helena Ignez nas gravações do filme "Luz nas Trevas – A Volta do Bandido da Luz Vermelha" Crédito: Gabriel Chiarastelli

Entre os dias 21 e 24 de maio de 2025, Salvador será palco da Mostra “À luz de Helena: Helena Ignez no cinema brasileiro”, dedicada a celebrar a vida e obra de uma das figuras mais marcantes da história do cinema nacional. Com entrada gratuita, o evento acontece no Cinema da Universidade Federal da Bahia (UFBA), na Sala Walter da Silveira, localizada na Biblioteca dos Barris, e na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, com exibições, debates e uma oficina especial. >

Com mais de 65 anos de carreira, Helena Ignez, atualmente com 85 anos, iniciou sua trajetória como atriz na Bahia, ainda nos anos 1950, e se consolidou como uma das grandes protagonistas de movimentos como o Cinema Novo e o Cinema Marginal. Estreou nas telas em O Pátio (1959), curta-metragem dirigido por Glauber Rocha. Participou de mais de cem produções, incluindo obras-primas como O bandido da luz vermelha (1968) e Copacabana mon amour (1970).>

A partir dos anos 2000, Helena passou também a dirigir seus próprios filmes, ampliando sua atuação no cinema como autora e realizadora. Desde então, assinou a direção de sete longas e cinco curtas-metragens, entre eles "A moça do calendário" (2017) e "A alegria é a prova dos nove” (2023), que fazem parte da programação da mostra.>

A Mostra propõe um reposicionamento histórico da contribuição de Helena Ignez, especialmente como diretora, e promove uma imersão crítica em sua obra autoral, muitas vezes ofuscada por sua imagem como atriz. Ao longo dos quatro dias, o público poderá participar de exibições comentadas, debates com convidados especiais e da oficina “Helena e Brecht: entre o cinema e o teatro”, que explora as influências teatrais e políticas na sua estética cinematográfica.>

O evento também será uma forma de celebrar o aniversário da cineasta, que completa 86 anos no dia 23 de maio, durante a programação da Mostra. Um presente à altura de uma artista que marcou a história da arte brasileira.>

A curadoria é assinada por Hyndra, antropóloga, cineasta e integrante do coletivo CAOS – Cinema, Antropologia e Observação Social, realizador do evento. A produção conta com Caíque França Araújo na coordenação de difusão e produção, Juliana Cajives na identidade visual e comunicação, e Agnes Aguirre na produção executiva.>