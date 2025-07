5 MIL IGREJAS NO BRASIL

Quem foi Gedelti Gueiros, fundador da Igreja Cristã Maranata, que morreu aos 93 anos

A nota de falecimento foi publicada na conta do Instagram da denominação

A nota de falecimento foi publicada na conta do Instagram da Igreja Maranata. Em 1968, o pastor fundou a igreja que hoje tem mais de 5 mil templos pelo Brasil e funciona em cerca de 100 países. O estado do Espírito Santo decretou luto oficial durante três dias. O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), também decretou luto de três dias na cidade.>

Ele nasceu em 19 de novembro de 1931, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ). Ainda criança, mudou-se com a família para Vila Velha, no Espírito Santo, onde seu pai montou uma padaria . >

Graduou-se em odontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) em 1954; fez pós-graduação nos EUA e lecionou na UFES, na Marinha e no Senac. Foi membro da Academia Brasileira de Prótese e vice-presidente da Associação Brasileira de Odontologia. >

Líder centralizador, ele implantou uma doutrina centralizada na “Palavra Revelada” e foi pioneiro no uso de transmissões via satélite para unificar os fiéis .>

O velório público teve início às 16h do sábado no Maanaim de Carapina, Serra (ES); o sepultamento acontece no domingo (6), às 13h, no Cemitério Parque da Paz, Ponta da Fruta (Vila Velha) .>