Bar em Salvador é eleito um dos 500 melhores do mundo pela segunda vez

Purgatório Bar, no bairro da Pituba, ganhou destaque



Fernanda Varela

Alô Alô Bahia

Publicado em 6 de julho de 2025 às 07:25

Bar Purgatório em Salvador Crédito: Reprodução

O Purgatório Bar, no bairro da Pituba, em Salvador, está mais uma vez entre os melhores do mundo, na lista do Top 500 Bars. Este ano, o estabelecimento ocupa a 476ª posição. >

O ranking foi divulgado neste sábado (5) pelo perfil do Top 500. No ano passado, o Purgatório ocupou a a 430ª posição. Até a manhã deste sábado, foram divulgados os bares entre as posições 415 e 500. Na lista, também aparece o bar Nosso, do Rio de Janeiro.>

O Top 500 Bars é uma das premiações mais abrangentes do setor, elaborada a partir da análise de mais de duas mil fontes online, entre especialistas, jornalistas e influenciadores de diversos países, em mais de 20 idiomas. A metodologia reforça a legitimidade do reconhecimento internacional, que consolida o Purgatório como referência da mixologia nacional e latino-americana.>