ÁGUA NA BOCA

Dia Mundial do Chocolate: confira locais em Salvador para comer o doce

Data é celebrada nesta segunda-feira (7)

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de julho de 2025 às 13:00

Dia Mundial do Chocolate Crédito: Reprodução

Nesta segunda-feira (7), é celebrado o Dia Mundial do Chocolate, um dos doces favoritos dos brasileiros. Utilizado no preparo de diversos alimentos, incluindo os salgados, ele é amplamente conhecido por seu sabor único. Salvador oferece diversos lugares para quem quer aproveitar a data com muito sabor. >

No Pasta em Casa, a data será celebrada com direito a sobremesas como Torta Mousse, Tiramissu à Nossa Moda e chocolate quente. Durante todo o dia, a tradição da culinária italiana vai se unir ao irresistível sabor dos ingredientes brasileiros. Sob o comando do chef Celso Vieira e da sócia Valeska Chálabi Calazans, o restaurante oferecerá menus completos, do café da manhã ao jantar, nas unidades do Rio Vermelho e Alphaville, incluindo uma variedade de sobremesas, tortas e bolos. Entre as opções mais pedidas está a Torta Mousse (R$ 28 fatia), campeã de vendas do restaurante. Outra sugestão é o Tiramissu à Nossa Moda (R$ 28 porção), uma releitura da tradicional sobremesa italiana. Já o Chocolate Quente terá as opções de tamanho pequeno (R$ 11) e grande (R$ 13).>

A chocolateria e cafeteria Chocolate Lugano Gramado, na Pituba, especializada no sabor do tradicional doce, lançou uma campanha para presentear os consumidores com delícias de chocolate. Para participar, durante sua visita à Lugano Gramado Pituba tire uma foto de um momento especial para você, publique a imagem nos stories do Instagram marcando o perfil da loja (@chocolatelugano.pitubassa) e, em seguida, mostre a publicação para um dos atendentes para ganhar o brinde.>

A cafeteria oferece um convite para o consumidor sentir-se em casa e criar conexões, com um menu cuidadosamente pensado para levar o melhor do sabor do chocolate. A empresa, inclusive, foi eleita como a Melhor Cafeteria da Pituba pelo CORREIO Experimenta Especial. >

Chocolate Lugano Pituba Crédito: Reprodução/Redes sociais

Para quem quer aproveitar a data, mas não abre mão de seguir a sua velha e boa dieta, a confeitaria Healthy por Victoria Cintra terá versões mais saudáveis e com menos açúcar do doce. Entre as opções para o dia estão o brownie low carb, feito com farinha de amêndoas, adoçante natural snew zero poliol, óleo de coco, ovos e chocolate 50% sem açúcar; os bombons funcionais em quatro versões – Casadinho, Pipo, Vic e Pistache – todos sem adição de açúcar; a torta chocolatuda, preparada com massa de chocolate adoçada com açúcar de coco e recheio de brigadeiro funcional; a torta de chocolate com café, feita com ganache 50% sem açúcar e zero leite e derivados; e o petit gâteau saudável, um bolinho de chocolate sem açúcar, ideal para ser servido com sorvete funcional. Entre as bebidas, o destaque é o capuccino Healthy, um dos mais pedidos nas unidades, preparado com cacau em pó e livre de açúcar. Todos os produtos estão disponíveis nas duas unidades: no Salvador Shopping e Shopping Barra.>