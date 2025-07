PERTURBAÇÃO

Após denúncias de som alto, comerciante é detido na Bahia e tem aparelho apreendido

Proprietário já havia assinado um termo de advertência antes

Uma guarnição da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Itamaraju) deteve um indivíduo por perturbação do sossego, na madrugada deste domingo (6), em Itamaraju, no extremo sul do estado. >