Temporal com granizo destrói palco e encerra apresentação de Xanddy em Milão

Cantor participava da primeira edição do Euro Folia

A apresentação do cantor baiano Xanddy precisou ser interrompida às pressas neste domingo (6), quando uma chuva de granizo derrubou parte do palco onde o artista se apresentava em Milão, na Itália. Banda e fãs foram surpreendidos pela chuva durante a primeira edição do Euro Folia, evento que acontecia no espaço Idroscalo. >

O colunista do CORREIO, Osmar Marrom, acompanhou o evento em Milão e conversou com Xanddy antes de o artista dar início à apresentação. Um vídeo mostra diversos pedaços grandes de gelo no chão após o temporal. Uma parte do palco cedeu. No registro, é possível ver que membros da equipe do artista retiram equipamentos do local onde a banda se apresentava. >