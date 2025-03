CRIME

Golpe do falso advogado faz vítimas na Bahia: como evitar e o que fazer para denunciar

Criminosos utilizam SMS, WhatsApp e e-mails para aplicar os golpes

Millena Marques

Publicado em 27 de março de 2025 às 07:02

Um novo golpe digital tem feito vítimas na Bahia. Trata-se do golpe do falso advogado, que foi destaque do Jornal Nacional, da TV Globo, na última semana. Geralmente, o golpista entra em contato com os clientes ou as partes, fingindo ser o advogado contratado ou o respectivo escritório, e solicita transferências via PIX, alegando que o pagamento prévio de um valor é necessário para liberar um suposto crédito existente no processo. >

A abordagem pode acontecer por invasão ou clonagem do WhatsApp do advogado ou escritório, com o uso da foto do profissional ou logotipo da empresa. Os golpistas também podem utilizar números desconhecidos, e-mails, SMS ou redes sociais para simular mensagens enviadas por supostas pessoas ligadas ao advogado, como uma secretária, ou por instituições financeiras ou suporte técnico. >

Na Bahia, o novo golpe já foi aplicado utilizando o fato de um cliente ter um processo de pensão alimentícia em aberto. “Uma determinada pessoa estava com a pesão alimentícia em atraso e o falso advogado entrou em contato, pedindo que depositasse um valor. Se não depositasse o valor de imediato, ele ia ser preso (segundo o golpista). A pessoa caiu no golpe”, disse o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado da Bahia (OAB-BA).>

Sou cliente e tenho processo na Justiça: o que fazer para não cair no golpe? >

Sempre desconfie ao receber uma ligação solicitando a confirmação de dados;>

Confira se o número de telefone é conhecido e estabeleça com seu advogado uma comunicação sempre pelos mesmos canais;>

Combine de fazer os pagamentos em uma única instituição financeira (sempre com os mesmos dados bancários, agência, conta, CNPJ ou CPF). >

No caso de clientes que foram vítimas, o que fazer?>

Providenciar prints da tela da conversa;>

Providenciar prints da tela com o número do celular;>

Salvar toda conversa;>

Se caiu no golpe, salvar o comprovante do pagamento;>

Fazer um Boletim de Ocorrência na delegacia mais próxima ou na delegacia virtual;>

Para os advogados, a OAB-BA sugere os seguintes passos:>

Atualizar continuamente o cadastro na seccional; >

Avisar os clientes sobre o(s) número(s) de WhatsApp que utiliza; >

Sempre denunciar, se for vítima.>

No último sábado (22), durante o Colégio de Presidentes da Ordem, a OAB Nacional e suas 27 subseções discutiram medidas para conscientizar a população e a classe sobre a existência do golpe, praticado por criminosos que utilizam dados públicos de advogados para roubar dinheiro de pessoas com processos na Justiça. >

Além da criação de um grupo de trabalho nacional, a OAB aprovou o encaminhamento de um protocolo ao Ministério da Justiça (MJ), ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Governo Federal, solicitando a federalização das ações, investigações e campanhas de combate ao golpe, com a criação de grupos técnicos de trabalho. >