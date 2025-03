STARTUP LUZ

Energia solar sem instalação de placa: entenda como nova empresa de energia vai funcionar na Bahia

Empresa prevê descontos mensais de até 20% nas contas de luz

Larissa Almeida

Publicado em 27 de março de 2025 às 05:45

Fazenda solar da LUZ Crédito: Divulgação

A LUZ, uma startup que tem o intuito de simplificar o acesso à energia renovável, vai começar as operações na Bahia nesta quinta-feira (27). A empresa tem como proposta o fornecimento de energia solar para residências, empresas e indústrias sem necessidade de instalação de placas solares. Ainda, prevê economia anual superior a R$ 500 mil na conta de luz já no primeiro ano de funcionamento no estado. >

A geração de energia será realizada nas fazendas solares de propriedade do Grupo Delta Energia na Bahia. A empresa também ficará responsável pela alocação da energia produzida nas duas usinas solares do grupo. Posteriormente, essa energia será compartilhada pela rede de distribuição da Neoenergia Coelba, da mesma maneira que já acontece. >

Pedro Somma, CEO da LUZ, explica que o uso de placas solares fica a cargo da empresa. “Temos placas solares, mas somos nós que fazemos esse investimento e a manutenção para os nossos clientes. Na prática, o que nós fazemos é permitir que os nossos clientes se beneficiem da energia solar gerada pelas nossas placas, no modelo que chamamos de geração distribuída”, destaca. >

A expectativa é que as fazendas solares baianas produzam, aproximadamente, 13.368MWh por ano, o equivalente a capacidade do Grupo Delta Energia. Quanto à distribuição pela Neoenergia Coelba, o CEO da LUZ, detalha como será o procedimento. “Tem uma estrutura que nós conectamos com a Coelba. Na nossa usina, tem um poste e uma caixa de controle que faz conexão com a rede de distribuição. Para o cliente, nada disso é relevante, ou seja, nada muda na forma que ele recebe a energia”, afirma Pedro Somma. >

Para contratar energia solar fornecida pela LUZ, os baianos devem acessar o site da empresa e informar CEP, endereço e a última fatura de energia cobrada pela fornecedora atual. Em seguida, é preciso escolher um dos planos de contratação da LUZ e assinar o contrato. >

Após essas etapas, é só aguardar a empresa fazer o processo de portabilidade. De acordo com Pedro Somma, esse processo não gera nenhum custo adicional ao cliente. Assim que a portabilidade for realizada, o consumidor deixará de receber a fatura da Neoenergia Coelba. Desse modo, as contas de energia deverão ser cobradas pela LUZ, que ficará responsável pelo envio digital das faturas.>