RIO DE JANEIRO

Influencer que matou recém-casado atropelado se entrega após 10 meses

Influencer Vitor Vieira Belarmino compareceu à delegacia nesta segunda (19); a vítima, Fábio Toshiro Kikuta, tinha acabado de se casar

O influenciador Vitor Vieira Belarmino se apresentou na 42ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (19). Ele é acusado de ter atropelado e causado a morte de um fisioterapeuta que havia acabado de se casar, e estava foragido há 10 meses.>

O acidente aconteceu em 13 de julho de 2024, na pista da praia do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade. Belarmino responde por homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar, além de omissão de socorro. Ele estava foragido desde a semana do acidente.>