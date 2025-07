CONFIRA

Nova descoberta é encontrada em destroços do Titanic

Estrutura dourada descoberta entre os destroços do Titanic levanta novas teorias sobre o naufrágio

Agência Correio

Publicado em 6 de julho de 2025 às 07:00

Objeto encontrado em escaneamento 3D pode ser joia rara ou fóssil de tubarão pré-histórico Crédito: Flickr

Um dente gigante com detalhes dourados foi encontrado entre os destroços do Titanic e vem despertando a curiosidade de cientistas e fãs da história do navio.>

A estrutura, que pode ser o fóssil de um megalodonte ou uma joia valiosa, foi revelada por um escaneamento 3D feito com mais de 700 mil imagens submarinas.>

O objeto misterioso surgiu durante um mapeamento detalhado do fundo do oceano, conduzido pela empresa britânica Magellan Ltd. A descoberta reacende o interesse por relíquias que afundaram com o transatlântico em 1912.>

Escaneamento revela detalhe inédito nos destroços

Durante mais de 200 horas de trabalho contínuo, um submarino controlado remotamente fotografou os destroços do Titanic em alta resolução. O objetivo era criar uma réplica digital completa do naufrágio, e o resultado foi um modelo 3D com riqueza de detalhes nunca vista antes.>

Foi nesse processo que os especialistas notaram uma forma incomum entre os escombros: um objeto dourado e alongado, com aparência semelhante à de um dente de tubarão gigante. A hipótese mais surpreendente? Pode se tratar de um dente fossilizado de megalodonte, um tubarão pré-histórico que viveu há milhões de anos.>

Poderia ser uma joia de passageiro do Titanic?

Embora a possibilidade de um fóssil impressione, outra teoria ganhou força: o objeto pode ser uma joia personalizada, talvez levada por um dos passageiros do Titanic. Segundo os responsáveis pelo escaneamento, a peça tem características que lembram um amuleto ou item de uso pessoal.>

A Magellan Ltd., empresa por trás do projeto, pretende usar inteligência artificial para comparar o dente dourado com imagens antigas de passageiros, em busca de uma possível identificação. “Mapeamos tudo detalhadamente”, declarou ao História Net Richard Parkinson, CEO da companhia.>

Tecnologia ajuda a recontar a história do navio

Mais do que uma curiosidade isolada, o modelo 3D do Titanic representa um avanço significativo para o estudo do naufrágio. Pela primeira vez, os engenheiros têm acesso a dados visuais completos que podem indicar como o navio se partiu em dois antes de afundar.>