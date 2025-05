CRIME

Homem é preso suspeito de roubar mais de R$ 100 mil em cabos elétricos de mercado em Salvador

Estabelecimento fica localizado na Avenida Bonocô

No cumprimento do mandado de prisão preventiva, realizado por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), foram apreendidos o celular e o veículo utilizados nas ações. O suspeito confessou os crimes e foi indiciado pela Polícia Civil. As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos.>