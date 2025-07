COMUNIDADE DE TUBARÃO

As Ganhadeiras de Itapuã, Samba de Dona Dalva e mais: Subúrbio ferroviário é palco de encontro de samba de roda

Evento reúne grupos musicais tradicionais da Bahia e realiza feira de artesanatos neste domingo (6)

Vai ter samba de roda de respeito na comunidade de Tubarão, no Subúrbio Ferroviário de Salvador! Neste domingo (6) das 9h às 19h, o território realiza o VII Encontro de Samba de Roda de Tubarão, na Quadra da Escola Municipal Fernando Presídio. Gratuito e aberto ao público, o evento conta com grupos tradicionais do gênero como As Ganhadeiras de Itapuã e Samba de Dona Dalva, além de feira de artes e artesanato. >