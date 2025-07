GRATUITO

Livraria realiza 'encontrão literário' com 33 autores em Salvador; saiba onde

Evento também terá ‘autografaço’, bate-papo com os leitores, sorteio de brindes e feira de livros

Monique Lobo

Publicado em 3 de julho de 2025 às 18:24

Presidente da Academia de Letras da Bahia (ALB), Aleilton Fonseca é um dos autores que participam do encontro Crédito: Divulgação

Trinta e três autores participam de um "encontrão" literário, neste sábado (5), das 15h às 20h, no Vitória Boulevard, localizado no Corredor da Vitória. >

O encontro é realizado pela LDM Livraria que celebra seus 33 anos de existência. O evento terá ‘autografaço’, bate-papo com os leitores, sorteio de brindes e feira de livros. A entrada é gratuita.>

Estarão presentes: Aleilton Fonseca, Alessandro Marimpietri, Ana Fátima, Carlos Barbosa, Carluce Couto, Chao, Dan Borges, Daniel Cesart, Davi Boaventura, Deco Lipe, Emília Nuñez, Evanilton Gonçalves, Gil Vicente Tavares, João Mendes, Lima Trindade, Lívia Natália, Lívia Sant'anna Vaz, Lorena Ribeiro, Lucas de Matos, Luiza Meireles, Marcus Vinicius Rodrigues, Maria Ávila, Mariana Paiva, Matheus Peleteiro, Mayrant Gallo, Patrícia Moura, Renata Ettinger, Renata Fernandes, Roberta Gurriti, Ruy Espinheira Filho, Thais Gurgel, Tom Correia e Wilson Gomes. >

Há 15 anos à frente da área de eventos da livraria baiana, a produtora cultural Luana Maldonado comemora a data. “Alcançar esse marco de mais de três décadas no mercado editorial é de uma grande alegria. Ao longo desse tempo, estamos construindo uma história com a Bahia, incentivando a leitura, através não apenas da venda de livros, mas também dos lançamentos e dos clubes do livro que realizamos. Nossas livrarias são espaços de encontro, de afeto, de trocas de reflexões profundas, de formação de vínculos e de novos leitores”, afirma Luana. >

Presidente da Academia de Letras da Bahia (ALB), Aleilton Fonseca >

Frequentador assíduo dos eventos da LDM, o escritor Deco Lipe tem a livraria como parceira fundamental para o seu despertar literário: “A LDM faz parte da minha história com a literatura. Foi através dela que tive o primeiro contato com uma livraria em uma Bienal do Livro. Foi a livraria que abriu as portas para que meu projeto, o Primeira Orelha, realizasse minha estreia com eventos. Nela, realizei o sonho de lançar um livro em livraria. Fazer parte desta celebração é reconhecer e enfatizar a importância que ela tem, não só em minha formação, mas também de tantas outras pessoas que sabem a relevância da LDM para a literatura baiana”.>

Presidente da Academia de Letras da Bahia (ALB), Aleilton Fonseca reforça a importância das livrarias físicas na criação do processo de intimidade com a leitura: "As livrarias são lugares de encontro com os livros que buscamos, mas também onde os livros nos encontram, com seus títulos convidativos e suas capas envolventes. Elas são necessárias e viscerais". >

No espaço da feira, os livros serão vendidos por preços que variam de R$10 a R$30. Quem comprar a partir de R$200 vai ganhar uma bolsa exclusiva comemorativa e, a cada R$50 de compras, o leitor recebe um cupom para participar de sorteios de brindes das editoras parceiras contendo ecobags, canetas, botton, marcadores, entre outros itens. >