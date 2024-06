NOVIDADE

Salvador ganha livraria com 80 m2 em shopping no Corredor da Vitória

Até novembro, a unidade pretende movimentar a região com uma série de atividades culturais

Alô Alô Bahia

Publicado em 9 de junho de 2024 às 08:17

LDM do Corredor da Vitória Crédito: Alô Alô Bahia

O Corredor da Vitória, em Salvador, acaba de ganhar mais uma opção de entretenimento cultural com a inauguração de uma loja pop-up da Livraria LDM no Vitória Boulevard – L1. Com mais de 30 anos de atuação no mercado editorial baiano, a empresa é conhecida por seu vasto catálogo de livros, que abrange diversos gêneros literários.

A cerimônia de abertura, neste sábado (8), contou com a presença do acordeonista Estevam Dantas. A nova loja, com 80 m², oferece um acervo diversificado, que inclui literatura infantil, juvenil e adulta, além de livros sobre negócios, psicologia, desenvolvimento pessoal, religiões, entre outros temas.