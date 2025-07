ARTE E CULTURA

Curso do iconografia das obras de Carybé vai abrir inscrição nesta segunda (7)

As aulas acontecerão nas terças e quintas-feiras, na sede Museu Afro-brasileiro (Mafro)

Monique Lobo

Publicado em 4 de julho de 2025 às 18:09

Os azulejos de Carybé estão presentes na Casa do Rio Vermelho, onde morou Jorge Amado e Zélia Gattai Crédito: Paula Froes

O curso "Iconografias Cruzadas CARYBÉ por Carybé", realizado pelo Museu Afro-brasileiro (Mafro) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), vai abrir as inscrições a partir de segunda-feira (7), até o dia 25 deste mês. >

Os interessados podem fazer a inscrição pelo link do projeto. O curso será presencial e itinerante, com duração no período de 5 de agosto a 30 de setembro de 2025 e com carga horária total de 60h.>

As aulas acontecerão nas terças e quintas-feiras, na sede do Mafro, na Faculdade de Medicina da Ufba, no Pelourinho.>

O projeto tem o objetivo de abordar as obras do artista plástico distribuídas pela cidade, considerando o Mural dos Orixás, exposto no Mafro, como elemento de atravessamento. >