ARTE

MAM abre inscrições gratuitas para oficina de processos criativos com Goya Lopes

Serão oferecidas 30 vagas para pessoas com experiência em xilogravura

Yan Inácio

Publicado em 30 de junho de 2025 às 15:31

Goya Lopes é uma das designers mais importantes do Brasil Crédito: Divulgação

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) abriu inscrições, até a próxima terça-feira (2), para uma oficina gratuita de processos criativos com a artista visual Goya Lopes. Serão oferecidas 30 vagas, preferencialmente para pessoas que já trabalham com xilogravura. As inscrições podem ser feitas neste formulário. Mais informações podem ser encontradas nos perfis do Instagram: (@bahiamam) e (@cutucaromam)>

Os encontros acontecerão aos sábados, nos dias 05, 12 e 19 de julho, das 13h30 às 17h30, no Galpão das Oficinas do MAM, localizado no Solar do Unhão. Ao longo das aulas, os participantes serão convidados a experimentar processos artísticos que atravessam desenho, criação de padrões, memória cultural e impressão manual.>

Além dos encontros previstos para a oficina, ainda ocorrerá uma roda de conversa, também com Goya Lopes, no dia 04 de julho, das 15h às 17h, na Galeria 3 do próprio MAM. A roda de conversa é aberta ao público, sem necessidade de inscrição prévia. Para maior acessibilidade de público, todas as atividades contarão com intérpretes de libras.>

A proposta da oficina é promover um diálogo entre os participantes e a trajetória criativa de Goya Lopes, uma referência nacional no design de superfície inspirado nas culturas africana e afro-brasileira. Ao explorar conexões que envolvem identidade visual, ancestralidade e expressão gráfica, a artista ficou conhecida pelas suas xilogravuras impressas em tecido.>

A atividade faz parte do projeto “Cutucar o MAM - 45 anos de Oficinas Criativas”, realizado pela VIA Press Comunicação, em parceria com o MAM, que tem o objetivo de revisitar, por meio de novas perspectivas contemporâneas, as oficinas realizadas pelo museu nos últimos 45 anos. O projeto foi contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da SecultBA, direcionado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.>

Como resultado da Oficina de Processos Criativos, as artes de xilogravura produzidas pelos participantes ao longo das atividades serão efetivamente impressas e costuradas em um painel, entre os dias 21 e 26 de julho. Esse painel será incorporado à exposição “Okòtò: Espiral da Evolução”, da própria Goya Lopes, que já está em cartaz no MAM, com visitação gratuita.>