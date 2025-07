INDEPENDÊNCIA

Pátio do Forte São Pedro é rebatizado em homenagem ao 2 de Julho

Novo nome foi oficializado durante evento com apresentações das bandas de 6ª Região Militar e do Colégio Militar de Salvador

Gilberto Barbosa

Publicado em 30 de junho de 2025 às 22:14

Evento contou com apresentação da banda do Colégio Militar de Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Com a chegada dos festejos da Independência do Brasil na Bahia, as celebrações tomam conta de Salvador e do Recôncavo. Na capital, os heróis que ajudaram a expulsar os portugueses das terras baianas são homenageados em diversos eventos durante a semana. >

Uma das homenagens ocorreu, nesta segunda-feira (30), no Forte São Pedro, quartel do 6º Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, que teve o seu pátio batizado. A partir de hoje, o local passará a ser conhecido como Pátio 2 de Julho. >

“É importante lembrarmos desses heróis e heroínas, porque, se você não conhece o teu passado, você não consegue valorizar o presente e o futuro. Se temos instituições sólidas hoje, é porque esses heróis nos garantiram isso”, exaltou o general Ribeiro, comandante da 6ª Região Militar. >

O Forte de São Pedro foi um dos centros de resistência ao Exército português durante os conflitos pela Independência. Foi nele que ocorreu um dos primeiros levantes militares na capital, em 10 de fevereiro de 1821, quando um grupo liderado pelo brigadeiro Freitas Guimarães tomou o controle do local. Os oficiais ocuparam o local por cerca de um ano quando o forte foi retomado pelos portugueses. >

A inauguração do novo pátio contou com apresentação de artistas, como Gerônimo Santana, Tatau e Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva. Eles cantaram clássicos da música baiana sob os arranjos das bandas da 6ª Região Militar e do Colégio Militar de Salvador. Em seguida, uma placa comemorativa foi revelada com o novo nome do pátio. >

O evento foi encerrado com uma peça encenada pelos alunos do Colégio Militar, que retrataram as batalhas da Independência da Bahia e a história de heróis, como Maria Quitéria, Maria Felipa e o general Labatut. >

“A gente observa o protagonismo de mulheres e homens desde o começo da nossa história. Estamos num país que não só é miscigenado, mas que vem de muitas origens diferentes, como os indígenas, povos africanos, europeus. É muito importante relembrar a nossa história e trazer aquilo que temos de mais rico aqui na Bahia”, disse a tenente Gabrielle Raulino, coordenadora do clube de teatro.>