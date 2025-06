SHOWS

Cortejo Afro, Gerônimo e mais: confira programação cultural do 2 de Julho

Atrações são gratuitas

Esther Morais

Publicado em 30 de junho de 2025 às 12:02

Gerônimo Crédito: Reprodução

A programação cultural do 2 de Julho segue marcada por muita música, clima de baile e canções que celebram a cultura afro-brasileira e também a data magna na Bahia. >

Depois das apresentações do espetáculo “Ao Pé do Caboclo pelo Balé Folclórico da Bahia no último fim de semana, no Campo Grande, as atrações seguem nesta terça-feira (1º) com o Cortejo Afro, que promete uma apresentação bem animada e dançante com músicas de autoria dos cantores do grupo, além de releituras da MPB e do pop. O show será às 17h, em um palco situado no Largo de Pirajá – logo após a cerimônia cívica de chegada do fogo simbólico. >

Na quarta-feira (2), dia da celebração da Independência do Brasil na Bahia, após o cortejo cívico e toda a cerimônia que ocorre no Campo Grande, com a chegada dos carros alegóricos dos Caboclos e acendimento da pira do Fogo Simbólico, haverá o Encontro de Filarmônicas, a partir das 17h30, com o maestro Fred Dantas. A apresentação vai se estender até as 21h30.>

Na quinta-feira (3), o Largo do Campo Grande se transformará em um grande salão durante a realização do Baile da Independência, gratuito e aberto ao público. A programação da noite será iniciada com uma apresentação do Coral da Cidade, às 18h. Em seguida, a orquestra do maestro Fred Dantas e convidados dão início ao Baile da Independência no palco montado junto ao monumento aos heróis do 2 de Julho e próximo aos carros do Caboclo e da Cabocla.>

O baile terá um repertório diversificado, iniciando com o Hino ao Dois de Julho e passeando por ritmos como o Axé Music, a música afro-baiana, o swing americano e o choro brasileiro. O grande homenageado da noite será o sambista Walmir Lima, ícone da música baiana. O evento contará, ainda, com a participação dos cantores Letícia Coutinho e Mário Bezerra.>

Na sexta-feira (4), Gerônimo Santana sobe ao palco no Campo Grande, às 19h, para animar a noite com canções que passeiam entre o axé, o ijexá e ritmos caribenhos. “Em primeiro lugar, eu me sinto honrado e com muito orgulho de participar em todas as vezes que sou convidado para os festejos do 2 de Julho. A Bahia foi a responsável pela consolidação da Independência do Brasil. Aqui foi o lugar onde muito sangue foi derramado e muitos baianos e brasileiros pereceram durante a luta pela Independência da Bahia, responsável maior pela Independência do Brasil”, afirma o artista.>