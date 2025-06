PELO SEGUNDO ANO

Espetáculo 'Ao Pé do Caboclo' dá início aos festejos do 2 de Julho em Salvador; veja a programação completa

Sucesso no ano passado, montagem tem direção do Balé Folclórico da Bahia

Monique Lobo

Publicado em 27 de junho de 2025 às 18:46

Apresentação do Balé Folclórico no ano passado Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

A programação dos festejos do 2 de Julho começa com o espetáculo “Ao Pé do Caboclo”, que acontece neste sábado (28) e domingo (29), às 19h, na Praça do Campo Grande, em Salvador. >

O projeto, que tem direção do Balé Folclórico da Bahia, foi um sucesso durante as comemorações da Independência do Brasil na Bahia do ano passado. Realizado pela Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM), a obra vai reunir dançarinos da companhia ao lado de indígenas da etnia Xukuru-Kariri, combinando teatro e dança em meio ao público.>

A apresentação conta, neste ano, com mais de 150 artistas em cena, entre dançarinos e músicos de uma orquestra especial. Em cena, vai ser possível assistir a um ritual cênico que reverenciando a luta do povo baiano e homenageia Lia Robatto, uma das pioneiras da dança no país, que criou a obra original em 1977.>

O espetáculo também conta com a participação especial do ator baiano Breno da Matta, que interpretou o Padre Lívio, na novela Renascer, e está no ar atualmente na novela Vale Tudo, ambas da Rede Globo. >

“Acho que o espetáculo é lindo e muito importante, porque ele fala muito dessas figuras que compuseram, de alguma forma, o 2 de Julho, na luta real: as mulheres, os capoeiristas, os indígenas e a população negra. Poder representar um dos caboclos que vem com essa sabedoria ancestral, falando coisas bonitas e fortes, é uma honra imensa para mim”, declara o ator.>

O presidente da FGM, Fernando Guerreiro, destaca a homenagem a Lia Robatto. “O Balé Folclórico da Bahia fez uma recriação desse espetáculo, fazendo uma grande homenagem que envolve dança, música e teatro, com mais de 200 artistas envolvidos". E acrescenta: "As pessoas podem contar novamente com um grande espetáculo”.>

Para Vavá Botelho, fundador e diretor-geral do Balé Folclórico, o sucesso vai se repetir este ano. “Conseguimos ajustar detalhes de iluminação para termos mais lugares nas laterais, para que todos possam assistir. Acredito que esse ano estará mais bonito ainda e a entrada de Breno deu um upgrade maravilhoso”, completa.>

Além do espetáculo “Ao Pé do Caboclo”, a programação completa dos festejos conta com mais de 20 atrações. Confira:>

28 e 29/06 (sábado e domingo)>

19h – Apresentação do Espetáculo de Dança “Ao Pé do Caboclo”, na Praça Dois de Julho, no Campo Grande>

30/06 (segunda-feira)>

7h – Saída do Fogo Simbólico do Recôncavo Leste de Cachoeira e do Recôncavo Norte de Mata de São João em direção a Pirajá>

17h – Inauguração do “Pátio 2 de Julho”, no Forte de São Pedro, no Campo Grande, com apresentação musical da Banda de Música da 6º Região Militar e do Colégio Militar de Salvador>

01/07 (terça-feira)>

9h – Celebração do Te Deum com Participação do Coral da Basílica do Bonfim – Igreja da Catedral da Sé, no Terreiro de Jesus>

12h – Encontro dos Fogos Simbólicos do Recôncavo Leste e Recôncavo Norte, em Simões Filho>

16h – Cerimônia Cívica de Chegada do Fogo Simbólico, no Largo de Pirajá com Hasteamento das Bandeiras por Autoridades e Execução do Hino Nacional pela Banda de Música da Polícia Militar da Bahia; Acendimento da Pira e Colocação de Flores no túmulo do General Labatut, pelas autoridades presentes>

17h – Show do Cortejo Afro, no Palco Largo de Pirajá>

02/07 (quarta-feira)>

06h – Alvorada com queima de fogos no Largo da Lapinha>

07h – Organização do cortejo cívico na Lapinha>

08h – Cerimônias cívicas – hasteamento das bandeiras por autoridades, com execução do hino nacional pela banda de música da Marinha do Brasil>

09h – Início do desfile cívico com participação dos Caboclos de Itaparica, fanfarras municipais, estaduais e da Região Metropolitana de Salvador, filarmónicas estaduais e grupos populares>

Concurso de fachadas decoradas no percurso compreendido entre o Largo da Lapinha e o Terreiro de Jesus>

Homenagem aos Heróis da Independência - breve parada em frente ao Convento da Soledade>

Homenagem da Ordem Terceira do Carmo - breve parada em frente a Ordem para pronunciamento de um membro da instituição>

Homenagem da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos – breve parada em frente à igreja>

11h30 – Recolhimento dos carros emblemáticos dos Caboclos nos caramanchões da Praça Thomé de Souza>

13h – Concentração do cortejo cívico>

13h30 – Início do desfile cívico com participação dos Caboclos de Itaparica, Museu Vivo na Cidade, fanfarras municipais e estaduais. Breve parada em frente ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia>

15h – Cerimônia cívica no 2º Distrito Naval>

16h – Cerimônias cívicas no Campo Grande: chegada dos Carros dos Caboclos; hasteamento das bandeiras por autoridades; execução do hino nacional pelas bandas de música da Marinha, Exército e Aeronáutica; colocação de coroas de flores no Monumento ao Dois de Julho pelas autoridades presentes; acendimento da pira do Fogo Simbólico; execução do Hino ao Dois de Julho: Coral da PM/BA com acompanhamento da Banda de Música Wanderley, da Polícia Militar da Bahia>

17h30 às 21h30 – Encontro de filarmônicas com maestro Fred Dantas>

03/07 (quinta-feira)>

18h – Apresentação do Coral da Cidade do Salvador>

19h – Baile da Independência com orquestra do maestro Fred Dantas e convidados, no Palco Campo Grande>

04/07 (sexta-feira)>

19h – Show do cantor Gerônimo, no palco Campo Grande>

05/07 (sábado)>

9h – Inauguração da placa em homenagem aos ancestrais de São João do Cabrito/Plataforma, na praça central de São João do Cabrito>

18h – Volta da Cabocla - retorno dos carros dos Caboclos do Campo Grande para o Pavilhão da Lapinha, com a participação da orquestra do maestro Reginaldo de Xangô>

De 11 a 13/07>

Festa de Labatut, no final de Linha de Pirajá>

12/07 (Sábado)>

3º Festival de Fanfarras e Balizas, na Avenida Sete de Setembro>

13/07 (Domingo)>