SALVADOR

Programação do 2 de julho tem shows gratuitos do Balé Folclórico no Campo Grande; veja datas

Prefeitura divulgou programação completa nesta sexta-feira (27)

Wendel de Novais

Publicado em 27 de junho de 2025 às 12:15

Dois de Julho Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

O 2 de Julho é só na próxima quarta-feira, mas a programação da festa começa já neste sábado (28), em Salvador, com show do Balé Folclórico no Campo Grande. O grupo sobe ao palco às 19h com o espetáculo de dança ‘Ao Pé do Caboclo’ e volta a se apresentar, no mesmo local e horário, no domingo (29).>

Sucesso no 2 de Julho do ano passado, o espetáculo volta à programação com dançarinos da companhia ao lado de indígenas da etnia Xukuru-Kariri. A apresentação tem, inclusive, direção de Vavá Botelho e direção coreográfica de Zebrinha. >

Além da festa cívica no dia 2, o Campo Grande vai receber, na quinta-feira (3), a apresentação do Coral da Cidade e do Baile da Independência, com a Orquestra do Maestro Fred Dantas e convidados. Na sexta-feira (4), vai ser a vez de Gerônimo fazer um show no mesmo local para quem quiser continuar aproveitando a festa.>

No anúncio da programação, a vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos falou sobre a festa. “É o momento em que a gente começa, de fato, a tomar essas ruas e fazer essa comemoração, trazendo questões históricas. A gente começa antes, na verdade, com o shows no Campo Grande, e termina só na semana seguinte ao desfile”, detalha a vice-prefeita.>

Presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro, ressaltou o que será uma festa para o povo. “Queria destacar o tema do 2 de Julho desse ano, que é Eu Sou o 2 de Julho. O que quer dizer esse tema? Trazer a população, trazer o povo da Bahia, o povo de Salvador, pra se sentir pertencente a essa festa. É a nossa data histórica, é o nosso grande momento”, afirma. >