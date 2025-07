ALTA DEMANDA

Por onde andam os mecânicos? Profissão é a mais difícil de preencher vaga de trabalho no estado

Indústria baiana tem alta demanda por profissionais, que vivem crise por falta de especialização

Larissa Almeida

Publicado em 24 de julho de 2025 às 06:00

Aula prática do curso técnico em Eletromecânica do Senai Crédito: Divulgação Senai

O mercado de trabalho da Bahia, que é impulsionado setor de serviços, conta com 780 mil desempregados, de acordo com dados do primeiro trimestre do ano do PNAD Contínua, pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Até o final de maio, 458.830 postos de trabalho foram ocupados, conforme informações mais recentes do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), embora algumas profissões ainda amarguem a espera por uma colocação. Na liderança desse entrave, estão as profissões da área mecânica, que enfrentam maior demanda e uma escassez de especialização. >

Hebert Brito, coordenador do SineBahia, afirma que, embora a maior necessidade do mercado de trabalho baiano seja nas áreas operacionais, há uma dificuldade de colocação nos segmentos em que o profissional possua habilidades como mecânico, seja no segmento automotivo ou de refrigeração. >

Segundo Augusto Vasconcelos, titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), a mão de obra existente nessa área já tem sido aproveitada, mas, com o avanço industrial no estado e o aumento da renda média da população, surgiu uma demanda maior por mecânicos de automóveis e motocicletas. Em breve, ele adianta que haverá demanda também na área de mecânica aeroespacial. >

“Estamos formando o segundo maior polo aeroespacial do país, que só vai perder para São José dos Campos. A Bahia se tornará um hub importante para manutenção de avião, helicóptero, nanossatélites e drones. É uma área que não estava desenvolvida no estado, mas vai crescer muito. A chegada da indústria automobilística, que também vai exigir muita mão de obra, gera uma demanda maior de operadores e pessoas que atuam nessa área”, destaca. >

Além da necessidade de mais profissionais, um dos gargalos para o preenchimento de vagas de mecânico, conforme afirma o secretário, é a falta de especialização. “Formar esse profissional exige uma especialização maior, conhecimento de processos de funcionamento de máquinas e operações de sistemas. Por isso, estamos incrementando a nossa formação e firmando parcerias com o Sistema S, com as universidades e os institutos federais para especializar a mão de obra baiana”, diz. >

Felipe Reis, coordenador do Senai Bahia e especialista na área automotiva, aponta que a indústria atualmente precisa de um profissional de mecânica que consiga conciliar com elétrica e redes de comunicação e serviço do veículo. Ele concorda que há um déficit de profissionais no mercado com essas qualificações, mas enfatiza que as turmas de capacitação estão cheias. >

“Temos muitos jovens interessados em fazer o curso técnico de mecânica automotiva e temos também um público mais velho. Geralmente, o pessoal que está no mercado de trabalho, quem está tendo dificuldade de se realocar ou profissionais que já estão empregados, mas tem dificuldade com as novas tecnologias, são os que formam o perfil do curso. Nossas turmas estão cheias e são de diversas faixas-etárias”, conta. >

A Setre, agora, está desenvolvendo um curso de Mecânica de Aeronaves junto com o Senai Cimatec, que tem inscrições abertas até o dia 8 de agosto. Além disso, está tentando negociar a atração de investimentos para o estado junto ao Governo Federal, com objetivo de impulsionar a qualificação profissional. >

“Já tínhamos desenvolvido dezenas de cursos de formação de mecânico na área industrial, de automóveis e de motocicletas. Fizemos, inclusive, turmas voltadas para mulheres no intuito de superar o gargalo que existe por ser uma profissão majoritariamente masculina”, pontua Augusto Vasconcelos. >

Confira cursos de mecânica disponíveis no Sinai Cimatec: >

Nível Operacional

Automotiva >

Eletricista de Automóveis >

Eletromobilidade >

Segurança Na Manutenção de Sistemas Convencionais de Veículos Eletrificados – Nível 1 >

Manutenção de Sistemas de Transmissão Automática de Veículos >

Mecânico de Motor Diesel >

Refrigeração e Climatização >

Instalação e Manutenção de Condicionadores Ar Split System >

Nível Tático

Automotiva >

Técnico Em Manutenção Automotiva >

Refrigeração e Climatização >

Técnico Em Refrigeração e Climatização >

Nível Estratégico

Engenharia Mecânica >

Especialização em Veículos Elétricos e Híbridos >