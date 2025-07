TEMPORADA

Quer ver as baleias-jubarte? Confira os preços dos passeios em Salvador

Até outubro, cerca de 30 mil baleias devem passar pelo litoral da Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 25 de julho de 2025 às 15:35

Cerca de 30 mil baleias jubarte devem passar pela Bahia em 2025 Crédito: Shutterstock

A partir de agora, fique atento sempre que estiver observando o mar de Salvador. Está aberta a temporada das baleias-jubartes, e cerca de 30 mil animais deverão passar pelo litoral baiano até outubro. É neste período que as baleias são atraídas pelas águas quentes do Atlântico Sul, onde se reproduzem e cuidam dos filhotes. Se você não quer perder a oportunidade de acompanhar esse espetáculo de perto, saiba que os passeios de avistamento já começam a ser vendidos na capital baiana. >

Os interessados precisam se programar com o mínimo de antecedência para garantir um lugar nas embarcações. Não há mais vagas para este sábado (26) e domingo (27) nos passeios que serão realizados pela empresa Shark Drive, por exemplo. A concentração acontece no Terminal Náutico e o barco leva o público até as imediações do Rio Vermelho. O valor por pessoa é de R$ 380. >

Os passeios duram, em média, quatro horas - com saída às 8h e retorno às 12h. C qualquer fenômeno da natureza, não é certeza que as baleias vão aparecer em todos os passeios. Dados do Projeto Baleia Jubarte estimam chances entre 80% e 97% de avistamento dos animais em cada passeio. Não vale pedir o dinheiro de volta caso as baleias não deem às caras. >

Cada passeio tem início com uma palestra de ambientação, cuidados e orientações sobre como se portar durante o contato com as baleias. A realização de cada passeio depende das condições climáticas, que podem ser ou não favoráveis. >

Outra empresa que promove o avistamento em Salvador é a Luck Receptivo. O valor por pessoa é o mesmo, R$ 380. Há ainda opção transfer para buscar e levar os turistas aos principais hotéis da capital. Neste caso, o valor fica R$ 415 por pessoa. A entrada de crianças menores de 10 anos não é permitida. >

Além de Salvador, a Praia do Forte, no Litoral Norte, é outro ponto estratégico para quem deseja observar as baleias de perto. A Base Náutica Experiências e Aventuras oferece o serviço por R$ 350 (adulto) e R$ 175 (criança de até 10 anos). Já a Porto Mar Passeios Turísticos oferece duas opções. A escuna, com capacidade para 35 pessoas, com valor de R$370, ou a lancha, para 12 pessoas, com valor individual de R$ 400. >

Temporada de baleias

A temporada de avistamento de baleias-jubarte em Salvador foi oficialmente aberta no dia 15 de julho, com um evento na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), no bairro do Comércio. A ação, promovida pela Prefeitura em parceria com o Instituto Baleia Jubarte, marcou o início de um dos períodos mais importantes para o turismo náutico da capital baiana. E, mesmo antes do evento, 27 baleias já foram observadas no dia anterior (14), a partir do ponto de observação no Farol da Barra.>

Entre os meses de julho e outubro, a Baía de Todos-os-Santos, a segunda maior baía navegável do planeta, torna-se rota das jubartes em seu ciclo reprodutivo. Segundo projeção do Instituto Baleia Jubarte, mais de 35 mil indivíduos devem circular pelo litoral brasileiro em 2025. Em 2024, foram registradas 1.012 aparições, superando os 843 avistamentos de 2023 na costa de Salvador.>

Desde a proibição da caça comercial, entre 1986 e 1987, a população de jubartes no país vem crescendo. As águas tropicais da costa brasileira, especialmente na Bahia, são buscadas pelas baleias por serem mais quentes e rasas, ideais para o nascimento dos filhotes e para o acasalamento. >

Serviço

Shark Dive

Valor: R$ 380 por pessoa

Contato: 71 99274-7781 >

Luck Receptivo Salvador

Valor: entre R$ 380 e R$ 415

Contato: 71 9642-7913 >

Base Náutica Experiências e Aventuras



Valor: entre R$ 175 e R$ 350

Contato: 71 98729-0900 >