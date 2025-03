NATUREZA

Vídeo: mergulhador é protegido por baleias após ser cercado por tubarão

Tubarão-galha-branca, uma das espécies mais agressivas do oceano, preparava ataque

O encontro começou quando o tubarão se aproximou de forma agressiva de Benoît. No entanto, uma das baleias cachalotes interveio rapidamente, bloqueando o predador e perseguindo-o com a boca aberta. “Ela verificou minha situação e depois recuou”, relatou Girodeau. Apesar de inicialmente afastado, o tubarão retornou lentamente, tentando se aproximar novamente do mergulhador. >