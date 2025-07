TEMPORADA

Até 30 mil baleias-jubarte devem passar pelo litoral da Bahia até outubro; veja onde observar

Passeio familiar com agentes e imprensa marca início da temporada 2025

A Bahia espera receber até 30 mil baleias-jubarte entre julho e outubro deste ano, consolidando-se como um dos principais destinos do turismo de observação no Brasil. Neste período, localidades como Caravelas, Ilhéus, Itacaré, Prado e Salvador têm registrado a maior procura por saídas de barco para avistar os animais.>

A bióloga Carina Pimentel informou que as jubartes migram da Antártida no final de junho ou início de julho para as águas quentes do Atlântico Sul, onde se reproduzem e cuidam dos filhotes. Elas tendem a se aproximar da costa baiana, principalmente na região do Banco dos Abrolhos, até outubro.>