INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NA BAHIA

Veja como será o funcionamento do comércio no feriado do 2 de Julho

Desfile cívico deve alterar operação comercial nos arredores da Avenida Sete

Yan Inácio

Publicado em 25 de junho de 2025 às 20:33

Crianças participam do cortejo do 2 de Julho em 2024 Crédito: Marina Silva/CORREIO

O feriado de 2 de Julho, que homenageia a Independência do Brasil na Bahia, não deve alterar o funcionamento do comércio em bairros e shoppings de Salvador, na próxima quarta-feira (2). A única exceção serão as lojas nos arredores da Avenida Sete, local percorrido pelo desfile cívico. >

Em nota, o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), informou que conforme a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), será permitido que funcionários trabalhem no feriado com adicional de 100% sobre o salário, mas sem direito a folga compensatória.>

“Em função do desfile sempre que acontece na Avenida Sete, o comércio da área não entra em funcionamento, então as demais áreas como o comércio de bairros, os shoppings, vão estar em funcionamento dentro dos horários definidos pelos mesmos. Na Avenida Sete, o Shopping Center Lapa e o Shopping Piedade não deverão entrar em funcionamento”, disse Paulo Motta, presidente do Sindilojas.>

As assessorias dos shoppings foram procuradas para informar sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos, mas não responderam até o fechamento desta matéria. A partir das 8h do dia 2 de julho de 2025, 10 bandas filarmônicas oriundas de diversas cidades baianas sairão em cortejo do Instituto Central de Educação Isaia Alves (ICEIA), na Praça do Barbalho, em direção ao Terreiro de Jesus, em Salvador.>

São mais de 400 musicistas, dentre homens, mulheres, jovens e crianças desfilando pelas ruas do Centro Histórico de Salvador. >

Pela primeira vez participando do desfile na capital, estarão a Sociedade Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis (Lençóis); Sociedade Filarmônica Santa Cecília (Palmeiras); Filarmônica Ambiental (Camaçari); Sociedade Filarmônica Euterpe Cruzalmense (Cruz das Almas), Filarmônica Terpsícore Popular (Maragojipe) e Sociedade Filarmônica Filhos de Apolo (Santo Amaro). >

As veteranas são a Filarmônica Lyra Popular (Belmonte); Filarmônica Minerva Cachoeirana (Cachoeira); Sociedade Filarmônica Minerva (Morro do Chapéu) e a Sociedade Filarmônica Lyra Popular (Castro Alves). >