GRATUITO

Comércio recebe atividades culturais e esportivas neste domingo (17); confira a programação

Bairro abriga a 1ª edição do programa Viver Salvador, realizado pela Prefeitura

Monique Lobo

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 16:05

1ª edição do programa Viver Salvador Crédito: Divulgação

O bairro do Comércio vai ter uma programação agitada neste domingo (17). É quando acontece a 1ª edição do programa Viver Salvador que vai fechar o trecho entre o Doca 1 e o Mercado Modelo para atividades culturais, recebendo espaço kids, apresentações de samba, hip hop, capoeira, feira de economia criativa, stand up paddle, vela e canoagem. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).

O espaço infantil vai ficar na Doca 1. Pela manhã, a programação apresenta o show da influencer mirim Marcela Jardim e o FitDance Kids. O local contará ainda com uma instalação interativa do projeto Baleia Jubarte, uma réplica de 15 metros que promete encantar as crianças, além de jogos, pintura facial, contação de histórias e outras atividades lúdicas.

Ainda na Avenida da França, o Palco do Hip Hop reunirá artistas da cena local e encerrará o dia com a Batalha de Rima do 3º Round. Já o fundo do Mercado Modelo receberá uma feira de economia criativa com produtos de empreendedores locais, opções gastronômicas, espaço para capoeira e um pranchão com atrações musicais ao vivo. Resgatando a tradição do bairro, o Beco do Samba, na Rua da Grécia, será ocupado com mesas de samba das 11h às 16h.

O Viver Salvador promove o calendário cultural e estimula vivências afetivas na cidade por meio da ocupação dos espaços públicos. Com periodicidade quinzenal, o programa terá sua primeira edição no bairro do Comércio e se estenderá a outros bairros, sempre valorizando as vocações locais e os talentos de cada região.

Para a vice-prefeita e titular da Secult, Ana Paula Matos, o Viver Salvador é mais uma iniciativa que se consolidará por toda a cidade, sobretudo nas comunidades periféricas. “O nosso programa vai ocupar os bairros, deixando o legado, entendendo a vocação cultural, a linguagem artística daquele local. Vamos iniciar ocupando e aquecendo o Comércio, com uma programação muito diversificada para toda a família”, declarou a gestora.

Veja a programação completa:

Viver Salvador – 1ª edição

Dia 17 de agosto de 2025, das 7h às 17h30

Esportes

Terminal náutico / Avenida da França

08h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00 | Canoagem e SUP – Estacionamento Terminal Náutico

08h00 – 09h00 | Yoga – Fundo do Mercado Modelo

08h00 – 12h00 | Competição de Jiu-jitsu – Pista / Av. França

09h00 – 17h00 | Futebol, basquete infantil e cama elástica – Pista / Av. França

09h00 – 12h00 | Ação Patinetes Elétricos JET

Infantil

Praça dos Ventos (Doca1)

10h00 – 17h00 | Visitação à réplica da Baleia Jubarte

10h00 – 17h00 | Pintura Facial

10h30 – 11h30 | Show Marcela Jardim

11h30 – 12h30 | Fitdance Kids

13h30 – 15h00 | Grupo Musiclauns

15h00 – 17h00 | Casinha de Brinquedos Mabelle

Sala de Jogos (Doca1)

10h00 – 17h00 | Totó

10h00 – 17h00 | Oficina de Mosaico

Cultural

Fundo do Mercado Modelo

07h00 – 10h00 | Café da Manhã – Estacionamento Terminal Náutico

07h00 – 12h00 | Palco Viver Salvador (Fundo do Mercado Modelo): DJ Libre Ana, DJ Belle, Odilon, Andressa, My Friends, Ara Ketu

11h00 – 17h30 | Feira Gastronômica – Fundo do Mercado Modelo

10h00 – 11h30 | Cortejo Maracatu Ventos de Ouro – Fundo do Mercado Modelo

10h00 – 17h30 | Feira Criativa – Fundo do Mercado Modelo

Beco do Samba – Rua da Grécia (Bar Restaurante A Boca)

11h00 – 13h00 | Samba Ohana

14h00 – 16h00 | Samba de Pretas

Palco Hip Hop – Calçada do Doca1

13h30 – 14h30 | Slam das Minas

15h30 – 17h30 | 3º Round (batalha de rima)