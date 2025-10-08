Acesse sua conta
Outubro rosa: saiba onde realizar mamografia gratuita em Salvador

Procedimento é o principal meio de prevenção para o câncer de mama

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 05:30

A mamografia é o exame padrão-ouro para o rastreamento do câncer de mama na população Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

O mês de outubro é dedicado para a prevenção e combate ao câncer de mama. Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que a Bahia deve registrar 4.230 novos casos da doença neste ano, sendo o tumor mais presente entre as mulheres. A mamografia é o meio mais indicado para garantir o diagnóstico precoce, que é um aliado importante no tratamento, garantindo a cura em até 90% dos casos. Veja onde realizar o exame de graça em Salvador:

Locais com mamografia gratuita em Salvador

Uneb - até 31/10 (menos aos domingos) – 7h às 17h

Mansão do Caminho - até 31/10 (menos aos domingos) – 7h às 17h

Vila Militar (Dendezeiros) - até 25/10 – 7h às 17h

Hospital Ana Nery -  27 a 31/10 (menos aos domingos) – 7h às 17h

Salvador Norte Shopping - até 25/10 (menos aos domingos) – 7h às 17h

Lar Harmonia (Piatã) - 27 a 31/10 (menos aos domingos) – 7h às 17h

Cican (Vasco da Gama) - até 31/10 (menos aos domingos) – 7h às 17h

Atacadão (Cajazeiras) - até 31/10 (menos aos domingos) – 7h às 17h

Policlínica de Escada (Itacaranha) -  até 31/10 (menos aos domingos) – 7h às 17h

Sesab (CAB) -  9 a 15/10 – 7h às 17h

Colégio Estadual Marcílio Dias (São Tomé de Paripe) - 17 a 22/10 – 7h às 17h

Casa da Mulher Brasileira (Avenida Tancredo Neves) - 24 a 31/10 (menos aos domingos) – 7h às 17h

