SAÚDE DA MULHER

Ação oferece mamografias gratuitas em shopping de Salvador; veja como participar

Atendimento acontece de segunda a sábado, das 7h às 17h

Monique Lobo

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 20:30

Caminhão da Mamografia Crédito: Divulgação

O Caminhão da Mamografia vai realizar o exame gratuitamente a partir desta quinta-feira (2), até o dia 16 de outubro, no Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão, Salvador.

A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), vai atender de segunda a sábado, das 7h às 17h, com limite de até 140 mulheres por dia.

A ação é direcionada a mulheres com idade entre 40 e 69 anos e funcionará mediante agendamento prévio realizado através do site da Sesab. Aquelas que comparecerem sem agendamento serão orientadas a efetuar o cadastro antes de serem atendidas.