Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ação oferece mamografias gratuitas em shopping de Salvador; veja como participar

Atendimento acontece de segunda a sábado, das 7h às 17h

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 20:30

Caminhão da Mamografia
Caminhão da Mamografia Crédito: Divulgação

O Caminhão da Mamografia vai realizar o exame gratuitamente a partir desta quinta-feira (2), até o dia 16 de outubro, no Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão, Salvador.

A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), vai atender de segunda a sábado, das 7h às 17h, com limite de até 140 mulheres por dia.

Veja como fazer o autoexame de mama

De pé, de frente ao espelho, examine as mamas, os mamilos e também as axilas por Shuttherstock
Utilize as pontas dos dedos da mão do lado oposto para apalpar essas partes do corpo e verificar se há algum nódulo ou deformidade  por Shuttherstock
Faça movimentos de cima para baixo e de baixo para cima por Shuttherstock
Faça também movimentos circulares por Shuttherstock
Apalpe também os mamilos e direção as axilas  por Shuttherstock
Verifique se há algum tipo de caroço ou alteração, seja dolorosa ou não por Shuttherstock
Veja também se há alguma alteração na cor ou na textura da pele por Shuttherstock
Preste atenção também em deformações, alterações na cor ou fluidos nos mamilos por Shuttherstock
1 de 8
De pé, de frente ao espelho, examine as mamas, os mamilos e também as axilas por Shuttherstock

A ação é direcionada a mulheres com idade entre 40 e 69 anos e funcionará mediante agendamento prévio realizado através do site da Sesab. Aquelas que comparecerem sem agendamento serão orientadas a efetuar o cadastro antes de serem atendidas.

Para participar, é necessário apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: Cartão SUS, documento oficial de identificação (RG) e comprovante de residência.

Leia mais

Imagem - Mutirão oferece 40 mil mamografias gratuitas na Bahia a partir desta quarta (1º)

Mutirão oferece 40 mil mamografias gratuitas na Bahia a partir desta quarta (1º)

Imagem - Mamografia a partir dos 40? Entenda como a nova orientação ajuda na detecção precoce

Mamografia a partir dos 40? Entenda como a nova orientação ajuda na detecção precoce

Imagem - Saúde passa a recomendar que mulheres façam mamografia mais cedo; veja idade

Saúde passa a recomendar que mulheres façam mamografia mais cedo; veja idade

Tags:

Mulher Saúde

Mais recentes

Imagem - Estude no exterior: evento gratuito aconselha jovens que querem ingressar em universidades internacionais

Estude no exterior: evento gratuito aconselha jovens que querem ingressar em universidades internacionais
Imagem - Carro blindado de Binho Galinha é encontrado pela PF em área de mata

Carro blindado de Binho Galinha é encontrado pela PF em área de mata
Imagem - Descubra o que comer antes do treino para melhorar a performance

Descubra o que comer antes do treino para melhorar a performance

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 53 vagas com salários de até R$ 5,9 mil e vale-refeição de R$ 1 mil
01

Instituto Federal abre 53 vagas com salários de até R$ 5,9 mil e vale-refeição de R$ 1 mil

Imagem - Menino de 4 anos sobrevive por dias ao lado dos pais mortos em acidente em BR
02

Menino de 4 anos sobrevive por dias ao lado dos pais mortos em acidente em BR

Imagem - Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça
03

Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça

Imagem - Quatro bairros de Salvador ganham novas linhas de ônibus a partir de quarta-feira (1º)
04

Quatro bairros de Salvador ganham novas linhas de ônibus a partir de quarta-feira (1º)