UM DOS MAIORES PLANTIOS

Polícia descobre plantação de maconha de quatro hectares na Bahia; uma tonelada foi incinerada

Território é equivalente a quatro campos de futebol

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 21:57

Área corresponde a quatro campos de futebol Crédito: Reprodução/Polícia Civil

Uma área de 40 mil metros quadrados, o equivalente a quatro campos de futebol, utilizada como plantio de maconha, um dos maiores plantios já descoberto no interior do estado, foi desarticulada nesta quarta-feira (1º). O espaço foi localizado em uma fazenda de 50 hectares, na zona rural do município de Ibipeba, no Centro-Norte baiano. Mais de uma tonelada da droga colhida e enterrada na área do plantio foram encontrados. A vegetação foi incinerada no local com a presença de peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Mais de 15 suspeitos fugiram do local ao perceberem a presença de policiais no entorno da propriedade. Vestígios de maconha colhida e incendiada também foram encontrados na área, onde foi apreendido um reboque agrícola utilizado na colheita da droga. A estimativa do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) é que os criminosos tenham incendiado mais de três toneladas do entorpecente.