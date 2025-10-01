Acesse sua conta
Polícia descobre plantação de maconha de quatro hectares na Bahia; uma tonelada foi incinerada

Território é equivalente a quatro campos de futebol

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 21:57

Área corresponde a quatro campos de futebol
Área corresponde a quatro campos de futebol Crédito: Reprodução/Polícia Civil

Uma área de 40 mil metros quadrados, o equivalente a quatro campos de futebol, utilizada como plantio de maconha, um dos maiores plantios já descoberto no interior do estado, foi desarticulada nesta quarta-feira (1º). O espaço foi localizado em uma fazenda de 50 hectares, na zona rural do município de Ibipeba, no Centro-Norte baiano. Mais de uma tonelada da droga colhida e enterrada na área do plantio foram encontrados. A vegetação foi incinerada no local com a presença de peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Mais de 15 suspeitos fugiram do local ao perceberem a presença de policiais no entorno da propriedade. Vestígios de maconha colhida e incendiada também foram encontrados na área, onde foi apreendido um reboque agrícola utilizado na colheita da droga. A estimativa do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) é que os criminosos tenham incendiado mais de três toneladas do entorpecente.

As investigações ainda estão em andamento. A Operação Amordaçar fase II é a segunda de grande porte realizada pelo Denarc em um intervalo de quatro meses. Em maio deste ano, mais de 500 quilos de maconha foram apreendidos em uma fazenda na zona rural do município de Itamaraju, durante a primeira fase.

Bahia Interior

