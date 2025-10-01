Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estude no exterior: evento gratuito aconselha jovens que querem ingressar em universidades internacionais

Encontro acontece na próxima quarta-feira (8) em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 20:34

Evento acontece na Pan American School of Bahia
Evento acontece na Pan American School of Bahia Crédito: Divulgação/Acervo PASB

A Pan American School of Bahia (PASB) realizará na próxima quarta-feira (8) o “Education Beyond Borders: O Caminho para Universidades Internacionais”, um encontro gratuito para tirar dúvidas de estudantes que têm o sonho de cursar o ensino superior fora do país.

O evento aberto é destinado a pais e jovens que queiram abrir as portas para o futuro universitário global, mas as vagas são limitadas, com inscrição obrigatória para garantir a participação. O registro pode ser feito através do link: https://forms.gle/62EJ4xcrbqNeYkxU6

A programação inclui uma palestra com Heather Freeman, Orientadora Educacional da PASB e especialista em acompanhamento dos estudantes para aplicação em universidades no exterior, além da apresentação sobre os benefícios do International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP), programa que se destaca na preparação de jovens para instituições de prestígio em todo o mundo.

Encontro acontece na PASB

Palestra será ministrada pela orientadora educacional Heather Freeman por Divulgação/Acervo PASB
Primeira baiana a se formar em Harvard estudou na PASB por Divulgação/Acervo PASB
Pan American School of Bahia foi fundada em 1960 por Divulgação
Escola é referência em ensino internacional por Divulgação/Acervo PASB
1 de 4
Palestra será ministrada pela orientadora educacional Heather Freeman por Divulgação/Acervo PASB

Segundo Heather, um dos grandes desafios para os alunos neste processo é aprender a fazer gestão de tempo, uma vez que eles precisam ter um desempenho acadêmico excelente ao mesmo tempo em que desenvolvem um projeto social e participam de times de esportes, por exemplo.

“Então a escola internacional entra na orientação: quais instituições buscar, qual perfil de universidade mais combina com ele, quais os processos burocráticos e custos envolvidos, prazos, programas de adaptação e apresentação entre jovens e universidades. Em tudo isso a escola entra para ajudar o aluno. São algumas das principais dúvidas que esperamos sanar neste evento”, explica Heather.

Leia mais

Imagem - Quase R$9 mil por mês: veja mensalidades de colégios de Salvador

Quase R$9 mil por mês: veja mensalidades de colégios de Salvador

Imagem - Mensalidades em Salvador terão aumento médio duas vezes maior que a inflação

Mensalidades em Salvador terão aumento médio duas vezes maior que a inflação

Única escola de Salvador que adota todos os parâmetros internacionais, a PASB acumula resultados históricos em aprovações universitárias globais. A turma de 2025, por exemplo, teve 120 ofertas de mais de 100 instituições de ensino superior em diversos países, incluindo 12 universidades entre as 50 melhores do mundo, o que consolidou a instituição como uma autoridade no assunto na capital baiana.

Mais recentes

Imagem - Ação oferece mamografias gratuitas em shopping de Salvador; veja como participar

Ação oferece mamografias gratuitas em shopping de Salvador; veja como participar
Imagem - Carro blindado de Binho Galinha é encontrado pela PF em área de mata

Carro blindado de Binho Galinha é encontrado pela PF em área de mata
Imagem - Descubra o que comer antes do treino para melhorar a performance

Descubra o que comer antes do treino para melhorar a performance

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 53 vagas com salários de até R$ 5,9 mil e vale-refeição de R$ 1 mil
01

Instituto Federal abre 53 vagas com salários de até R$ 5,9 mil e vale-refeição de R$ 1 mil

Imagem - Menino de 4 anos sobrevive por dias ao lado dos pais mortos em acidente em BR
02

Menino de 4 anos sobrevive por dias ao lado dos pais mortos em acidente em BR

Imagem - Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça
03

Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça

Imagem - Quatro bairros de Salvador ganham novas linhas de ônibus a partir de quarta-feira (1º)
04

Quatro bairros de Salvador ganham novas linhas de ônibus a partir de quarta-feira (1º)