EDUCAÇÃO

Estude no exterior: evento gratuito aconselha jovens que querem ingressar em universidades internacionais

Encontro acontece na próxima quarta-feira (8) em Salvador

Maria Raquel Brito

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 20:34

Evento acontece na Pan American School of Bahia Crédito: Divulgação/Acervo PASB

A Pan American School of Bahia (PASB) realizará na próxima quarta-feira (8) o “Education Beyond Borders: O Caminho para Universidades Internacionais”, um encontro gratuito para tirar dúvidas de estudantes que têm o sonho de cursar o ensino superior fora do país.

O evento aberto é destinado a pais e jovens que queiram abrir as portas para o futuro universitário global, mas as vagas são limitadas, com inscrição obrigatória para garantir a participação. O registro pode ser feito através do link: https://forms.gle/62EJ4xcrbqNeYkxU6

A programação inclui uma palestra com Heather Freeman, Orientadora Educacional da PASB e especialista em acompanhamento dos estudantes para aplicação em universidades no exterior, além da apresentação sobre os benefícios do International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP), programa que se destaca na preparação de jovens para instituições de prestígio em todo o mundo.

Encontro acontece na PASB 1 de 4

Segundo Heather, um dos grandes desafios para os alunos neste processo é aprender a fazer gestão de tempo, uma vez que eles precisam ter um desempenho acadêmico excelente ao mesmo tempo em que desenvolvem um projeto social e participam de times de esportes, por exemplo.

“Então a escola internacional entra na orientação: quais instituições buscar, qual perfil de universidade mais combina com ele, quais os processos burocráticos e custos envolvidos, prazos, programas de adaptação e apresentação entre jovens e universidades. Em tudo isso a escola entra para ajudar o aluno. São algumas das principais dúvidas que esperamos sanar neste evento”, explica Heather.