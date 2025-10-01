Acesse sua conta
Morre, aos 97 anos, Michel Hagge, ex-prefeito de Itapetinga e ex-deputado estadual

Político governou a cidade do Sudoeste baiano por três mandatos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 22:19

Michel Hagge
Michel Hagge Crédito: Reprodução/Redes sociais

Faleceu, nesta quarta-feira (1º), o ex-prefeito de Itapetinga, no Sudoeste da Bahia, Michel José Hagge Filho, aos 97 anos. O político esteve à frente do Executivo municipal por três mandatos e também exerceu dois mandatos como deputado estadual na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Ele estava internado em um hospital de Vitória da Conquista, onde tratava complicações de saúde.

Em nota publicada nas redes sociais, a atual gestão lamentou a morte e relembrou conquistas de Michel enquanto prefeito. “Construiu casas populares, a Central de Abastecimento, o Parque Poliesportivo da Lagoa e o CAIC Paulo Hagge. Em suas gestões, inaugurou mais de dez escolas municipais e foi responsável por obras de pavimentação e saneamento que mudaram a vida da cidade”, destacou.

Conhecido como Michel Hagge, o político iniciou a vida pública em 1968, ao se filiar à União Democrática Nacional (UDN). Pelo partido, exerceu mandato como suplente de vereador em Itapetinga entre 1968 e 1972.

Foi prefeito de Itapetinga de 1983 a 1988, de 1993 a 1996 e de 2005 a 2008. Dois anos após o fim de seu segundo mandato, em 1998, foi eleito deputado estadual pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Em 2002, foi reeleito com mais de 28 mil votos, tornando-se o mais votado do partido.

Michel era pai do atual prefeito de Itapetinga, Eduardo Hagge (MDB). O velório foi iniciado nesta quarta, às 18h, no Ginásio de Esportes. O corpo será sepultado nesta quinta-feira (2), às 11h, no Cemitério do Centro.

Tags:

Bahia Luto Itapetinga

