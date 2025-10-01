Acesse sua conta
Jovem é morta a facadas pelo companheiro dentro de casa na Bahia

Suspeito é alvo de buscas da Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 21:21

Jaqueline de Lima de Jesus
Jaqueline de Lima de Jesus Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma jovem de 24 anos foi morta a facadas na cidade de Gandu, no Baixo Sul da Bahia. O caso ocorreu nesta terça-feira (30), no bairro Teotônio Calheira. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima.

A Polícia Civil informou que a mulher, identificada como Jaqueline de Lima de Jesus, foi vítima de feminicídio. Ela sofreu golpes de faca desferidos pelo parceiro e foi encontrada desacordada no chão da própria residência.

A jovem chegou a ser levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito está sendo procurado pela Delegacia Territorial de Gandu.

Tags:

Bahia Crime Violência Contra A Mulher

