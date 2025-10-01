Jovem é morta a facadas pelo companheiro dentro de casa na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 21:21
Uma jovem de 24 anos foi morta a facadas na cidade de Gandu, no Baixo Sul da Bahia. O caso ocorreu nesta terça-feira (30), no bairro Teotônio Calheira. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima.
A Polícia Civil informou que a mulher, identificada como Jaqueline de Lima de Jesus, foi vítima de feminicídio. Ela sofreu golpes de faca desferidos pelo parceiro e foi encontrada desacordada no chão da própria residência.
A jovem chegou a ser levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.
O suspeito está sendo procurado pela Delegacia Territorial de Gandu.