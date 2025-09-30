VITÓRIA DA CONQUISTA

Vigilância sanitária encontra fezes de rato e lixo em fábricas de temperos na Bahia

Descumprimento da legislação vigente configurou diversas infrações sanitárias e estabelecimentos foram interditados

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 22:54

Fábricas clandestinas foram interditadas em Vitória da Conquista Crédito: Divulgação

Diferentes fábricas clandestinas de temperos foram interditadas na cidade de Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado. De acordo com o órgão regulador, os locais estavam em condições precárias e insalubres. Lixo e fezes de ratos foram encontrados nos estabelecimentos na última sexta-feira (26).

A Coordenação de Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) de Vitória da Conquista informou que duas equipes foram até os locais em virtude de denúncias. Durante a ação, os fiscais constataram a insalubridade das estruturas. O descumprimento da legislação vigente configurou diversas infrações sanitárias.

As unidades estavam espalhadas em diferentes bairros da cidade. Todas foram interditadas para adequação e regularização junto à Vigilância Sanitária e demais órgãos competentes.