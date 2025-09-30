Acesse sua conta
Homem confessa execução de pessoas em situação de rua e usuários de drogas no centro de Feira de Santana

Grupo visava exterminar pessoas que estariam "atrapalhando" o tráfico

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 22:12

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom PCBA

Um homem de 24 anos foi preso nesta segunda-feira (29) no município de Feira de Santana, no interior da Bahia. O homem estava escondido no bairro Novo Horizonte. Durante a abordagem, o homem confessou a prática de dois homicídios e informou que agiu a mando de um líder de um grupo criminoso.

De acordo com a Polícia Civil, a Justiça baiana havia expedido um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. As investigações apontaram que ele assassinou Jackson de Jesus Silva, a tiros, no dia 11 de setembro de 2025, na Rua Vasco Filho. Ele também é apontado como o executor de Adalberto de Jesus, conhecido como "Da Lua". A vítima vivia em situação de rua e foi assassinada no dia 25 de abril deste ano, na Rua da Misericórdia, em frente à Praça da Matriz. C

Conforme depoimento à polícia, o homem revelou que a execução de Adalberto de Jesus fazia parte de um plano dos criminosos para eliminar pessoas em situação de rua e usuários de drogas que circulavam em áreas centrais da cidade e estariam atrapalhando o tráfico de drogas na região.

Caso é investigado pela Polícia Civil

O homem confessou os dois crimes e disse que agia a mando do líder de um grupo criminoso que atua na cidade de Feira de Santana. Ele foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos de praxe e está à disposição da Justiça.

Crime Feira de Santana Tráfico de Drogas Segurança

